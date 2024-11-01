Росіяни стають схожими на північних корейців, які вдають буцімто живуть у забезпеченні та сильній країні. Як розповів 24 Каналу ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, очільнику Кремля навіть не вдалося створити видимість ядерних навчань.

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Що не так з ядерним щитом Росії

Міністерство оборони Росії оприлюднило кадри з навчань, які виглядали абсолютно дивними та навіть абсурдними. Вони радше нагадували слабкий голлівудський фільм, ніж реальну війну.

Нам показали людей у дурдомі, в однакових піжамах з номерками на грудях, які гралися у війну. Про те, що це не психіатрія, а бойова робота підводного судна знають лише в міністерстві оборони,

– підкреслив Сергій Асланян.

Для всього іншого світу така картина зовсім не схожа на армію. Росіяни дивилися фільми, знають як виглядають американські підводні човни, їхні командири. Всі вони обов'язково у формі. Тому окупантів одягли у роби, але не подумали, що вони схожі або на гамівну сорочку, або на комплект для спання.

Росіяни думали, що показали дуже страшні кадри, якими налякають весь світ, але це виглядало дуже карикатурно. А світ, якщо і звернув на це увагу, то лише подумав – хіба це справжня армія? Ба більше, реальний запуск ядерних ракет виглядає взагалі по-іншому.

Зауважте! Військовий експерт Роман Світан сказав, що тренування мали на меті лише заспокоїти росіян, а всі відео з навчань створенні з пропагандистською метою. Путін хотів "задобрити" населення, показавши нібито могутність війська.

Очевидно, що все це було постановкою. Під час нібито запуску ракети помітно як зарухалася камера. До того ж всередині підводний човен завжди жовтого кольору. Росіяни вочевидь про це не знали. Тому навчання були не чимось більшим, ніж театром одного актора.

"Коли потрібно налякати весь світ – Путіним цього зробити вже не можна. Він викликає огиду, сміх, але точно не страх", – підсумував Сергій Асланян.