Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что постоянные разговоры о "красных линиях" являются просто обычными угрозами. Вряд ли за ними последуют какие-то действия. Россия и так начала полномасштабную войну против Украины и совершила огромное количество военных преступлений.

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Может ли Россия запустить "ядерку"

Как отметил Яковенко, вероятность ядерного удара со стороны России близка к нулю. Ни Путин, ни его прихвостни не являются самоубийцами. Кроме того, само стратегическое ядерное оружие в России не испытывали уже несколько десятков лет. Вообще неизвестно, в каком оно сейчас состоянии.

Также другим возможным предохранителем являются военные из 12 управления минобороны России. Именно они обслуживают ядерное оружие. Вряд ли там решатся его применить.

Они тоже не самоубийцы. Все хотят жить. В таких организациях всегда есть "защита от дурака". Уже были когда-то прецеденты в Советском Союзе. Конечно, какая-то небольшая вероятность, что Россия применит ядерное оружие, есть. Но это буквально небольшая частичка от процента,

– считает Яковенко.

Угрозы от России: кратко