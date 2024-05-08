Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що постійні розмови про "червоні лінії" є просто звичайними погрозами. Навряд чи за ними підуть якісь дії. Росія і так почала повномасштабну війну проти України і скоїла величезну кількість воєнних злочинів.
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Чи може Росія запустити "ядерку"
Як наголосив Яковенко, ймовірність ядерного удару з боку Росії близька до нуля. Ні Путін, ні його прихвосні не є самогубцями. Крім того, саму стратегічну ядерну зброю в Росії не випробовували вже кілька десятків років. Взагалі невідомо, у якому вона зараз стані.
Також іншим можливим запобіжником є військові з 12 управління міноборони Росії. Саме вони обслуговують ядерну зброю. Навряд чи там наважаться її застосувати.
Вони теж не самогубці. Усі хочуть жити. В таких організаціях завжди є "захист від дурня". Вже були колись прецеденти в Радянському Союзі. Звісно, якась невелика ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю, є. Але це буквально невелика частинка від відсотка,
– вважає Яковенко.
Погрози від Росії: коротко
- Росія любить постійно брехати та кидатися різними погрозами. Нещодавно тамтешній глава МЗС Сєргєй Лавров скаржився, що Швейцарія втратила нейтральний статус. Вона є ворожою щодо Росії.
- Також в Росії обурилися через заяву, що Британія нібито дозволила бити своєю зброєю по території Росії. Там відповіли, що й надалі будуть продовжувати допомагати Україні.
- Паралельно з погрозами Росія продовжує втрачати особовий склад на війні. Станом на 7 травня наші захисники знищили понад 476 тисяч російських окупантів.