Потеряет всех союзников: Зеленский ответил, рискнет ли Путин ударить ядерным оружием

Владимир Зеленский оценил риски применения ядерного оружия Кремлем. Он убежден, что Владимир Путин не пойдет на такой шаг, поскольку это лишит Россию поддержки всех ее союзников.

Об этом президент Украины заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

Прецедент для мировых конфликтов

По словам Зеленского, в случае применения ядерного оружия от России отвернутся даже те страны, которые до сих пор поддерживают с ней партнерские отношения, в частности США и Китай. Помимо потери союзников, подобный шаг создаст опасный прецедент для всего мира.

Глава государства подчеркнул, что многим приходит в голову угроза эскалации, однако применение ядерного оружия представляет слишком высокий риск для самого Кремля. Он отметил, что если Путин пойдет на такой шаг, то подобное оружие может быть использовано и в других конфликтах.

Если одна страна может это сделать, то в случае конфликта где-то еще – в другом регионе, например, на Ближнем Востоке – это означает, что если ядерное оружие было применено один раз, то оно может быть применено второй или третий раз,

– сказал Зеленский.

Также президент добавил, что Владимир Путин и созданная им система прочно держатся друг за друга. По мнению Зеленского, смена руководства в Кремле произойдет только естественным путем, когда жизнь российского диктатора подойдет к концу.

Ранее президент рассказал о том, как в первые дни вторжения Россия распространяла фейки о его побеге из Киева.