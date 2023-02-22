"Пугалки" закончились: российский посол прокомментировал возможное применение ядерки в Украине

Владимир Путин во время ежегодного обращения в федеральное собрание снова завел "старую песню" о ядерном оружии. В этот раз он заявил, что Россия готова опробовать ядерное оружие.

Однако назвал условие – мол, только если это первыми сделают США. Российский посол в Великобритании уже прокомментировал британскому радио LBC заявления диктатора и продолжал говорить, что якобы в Украине не война, информирует 24 Канал.

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Что сказал российский посол в Британии об ядерке

Андрей Келин заявил, что Россия не планирует использовать ядерное оружие в войне против Украины. Однако, конечно, он не назвал войну войной, а говорил о якобы "специальной операции".

В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию впервые будет осуществлен ядерный напад и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашего государства,

– заявил Келин.

Он также говорил о решении Кремля приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, подписанном в 1991 году в Москве Джорджем Бушем и Михаилом Горбачёвым.

Посол России в Британии отметил, что говорится именно о приостановлении "процедур верификации" стратегического ядерного оружия.

Речь идет о той части договора, согласно которой Вашингтон и Москва имеют право проводить инспекции вооружений друг друга.

"Однако мы являемся ответственными участниками (договора – 24 Канал), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем соблюдать те ограничения, которые были записаны в договоре", – цинично заявил российский посол.

Медведев "проснулся" и тоже пригрозил США ядерным оружием

Нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, гревший место Путину на президентском кресле и уснувший во время выступления Путина перед федеральным собранием, наконец "проснулся".

Очевидно, ему рассказали о чем говорил глава Кремля, и Медведев тоже начал сыпать заявлениями. В частности, он сказал, что якобы если США хотят поражения России, то они имеют "право защищаться любым оружием, включая ядерное".

Если Россия остановит "СВО" (то есть войну в Украине – 24 Канал), не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части,

– жалуется Медведев.

Он также поспешил заявить, что якобы если США перестанут поставлять оружие Киеву – "война закончится". Такими словами, Дмитрий Медведев ответил на заявление Джо Байдена в Польше о том, что США не собираются атаковать Россию.

Может ли Россия применить ядерное оружие

Джо Байден прокомментировал заявление Путина о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Президент США сказал, что это большая ошибка. Ведь когда Россия совершила полномасштабное нападение, испытывали не только Украину – испытания проходили Европа, Америка, НАТО и все демократии мира.

Американский лидер подытожил, что аппетиты агрессора невозможно остановить, ему нужно противостоять.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что из своих вероятных ядерных испытаний Кремль производит "информационные пропагандистские вбросы", чтобы в мире все испугались "мощной России".

Россия может провести испытание ядерного оружия. Для них это мощная пропагандистская информационная акция. Могут испытать это для устрашения,

– заявил Мусиенко.

Он также объяснил, что США тоже не отстают от модернизации ядерных потенциалов и демонстрируют это как способ ядерного сдерживания России.