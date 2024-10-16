Так значительно выгоднее: чего уже достигла Россия ядерным шантажом

Западные СМИ написали, что России якобы выгоднее применять ядерное оружие, когда она атакует и побеждает. Однако следует понимать, что использование оружия массового уничтожения вообще является контррациональным действием.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что на мнение западных ученых могло повлиять поведение России после 2010-х годов. Тогда начали происходить ядерные учения как ответ на потенциальную агрессию со стороны НАТО.

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Чего достигла Россия своим шантажом

Когда-то страна-агрессор уже проводила тактические учения с ядерным оружием именно в наступательной войне, для прорыва линии обороны натовских сил, а затем наступления бронетехникой с поддержкой авиации. Поэтому западные ученые делают вполне логичные предположения.

Они десятилетиями наблюдали за тем, как россияне оттачивают умение именно в наступлении. Так оккупанты видят максимальную эффективность применения оружия массового уничтожения. Но не стоит думать, что Россия использует оружие в этот момент.

Им значительно выгоднее просто угрожать им. Благодаря ядерному шантажу они добились того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО, против них не введены жесткие санкции, определенные типы вооружения или атаки нашего государства не одобряют на Западе,

– рассказал Александр Краев.

Поэтому лучшее использование ядерной бомбы – это не прямое использование, а угроза это сделать.

Какова позиция Китая

Учитывая то, что мы слышим от Китая, видим как эта страна реагирует на ядерный шантаж России, становится очевидно, что Пекин вообще не заинтересован в том, чтобы на вопрос ядерного оружия обращали особое внимание.

Китай сейчас перевооружает собственный ядерный потенциал и находится на завершающих этапах модернизации своей армии. Поэтому для него критически необходимо, чтобы Россия не поднимала шум над этой темой и не провоцировала США проводить с Пекином дополнительные переговоры. Так Китай может стать фактором сдерживания страны-агрессора.