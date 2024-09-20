Из-за ядерных угроз Путина: США подготовили сценарий удара по войскам России, –СМИ

Россия отказалась от применения ядерного оружия. Это удалось благодаря решительной, но взвешенной позиции США и поддержке других стран.

Об этом пишет издание Onet. Экс-главаова ЦРУ Дэвид Петреус подтвердил, что в 2022 году США предостерегли Россию: если она применит ядерное оружие против Украины, Вашингтон вмешается в конфликт.

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Россия передумала применять ядерное оружие

Сообщается, что в 2022 году Петреус заявлял американским СМИ о готовности США уничтожить весь российский Черноморский флот, а также все российские наземные и воздушные силы, находящиеся на территории Украины.

По утверждению экс-директора ЦРУ, США могли бы принять меры в ответ на применение Россией тактического ядерного оружия как на территории Украины, так и в любой другой зоне. Он подчеркнул, что его заявление отражало не личное мнение, а закрытую позицию Белого дома на тот момент.

Важно. Владимир Путин постоянно продолжает использовать угрозы, но фактическое применение оружия массового уничтожения в Украине или в других странах мира остается маловероятным.

По сообщению издания, Вашингтон избежал прямых угроз в адрес Москвы, вместо этого направив свое предупреждение через Дэвида Петреуса. В переданном российской стороне коммюнике подробно описывался удар по российским объектам с применением сотен крылатых ракет, которые могли бы быть запущены с американских самолетов и подводных лодок.

Дэвид Петреус также уверен, что Россию удалось отговорить от использования ядерного оружия благодаря жесткой, но одновременно осторожной позиции США, подкрепленной поддержкой других стран.