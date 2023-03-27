График Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси – сомнительный, – The Gurdian

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси. Несмотря на согласие самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, строительные работы, похоже, не начались

Как и многие предыдущие заявления Путина о ядерном оружии, его предположение о том, что Россия начнет хранить свои бомбы в Беларуси, может оказаться не столь весомым.

Так как, к примеру, в феврале прошлого года кремлевский диктатор заявил, что переводит российский ядерный арсенал в состояние повышенной боевой готовности. Однако никаких заметных изменений в ядерной политике страны или каких-либо необычных перемещений ее вооружений не произошло.

Стоит прочесть Решение Путина по ядерному оружию в Беларуси еще больше усиливает напряженность, – МИД Польши

Путин продолжает трясти российским ядерным арсеналом

Путин и Лукашенко уже некоторое время намекают на какое-то соглашение о ядерном базировании. Более года назад президент Беларуси провел референдум о внесении изменений в конституцию, чтобы сделать это возможным.

В этот раз кремлевский диктатор угрожает сделать еще несколько шагов на этом пути, в частности:

в начале апреля он начал обучение белорусских экипажей пилотировать самолеты с ядерными бомбами,

а к 1 июля планирует завершить строительство хранилищ для тактического ядерного оружия.

Ядерные эксперты скептически относятся к таким амбициозным терминам. Они указывают на то, что Россия работает над созданием хранилища ядерного оружия в Калининграде уже по меньшей мере 7 лет, и до сих пор не понятно, действительно ли бомбы туда прибыли. Также нет никаких спутниковых снимков, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то подобное строится в Беларуси.

Я осмотрел некоторые возможные базы и не вижу ничего, что бы указывало на строительство ядерного хранилища. Но вы не можете это исключать. Можете не сомневаться, что многие сейчас прочесывают страну,

– отметил директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Путин заявил, что Россия ответит на решение Великобритании поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды несколько токсичны, требуют специального обращения и представляют экологическую угрозу, однако они ни в коем случае не являются ядерным оружием.

К теме Россия хочет разместить ядерку в Беларуси: ЕС готов ответить

Ядерное оружие России в Беларуси: коротко