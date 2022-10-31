Размещение ядерного оружия в Украине – очень сложный вопрос, который почти невозможен. Единственная возможная формула, которая могла бы сработать – непосредственное соглашение Украины с США.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що мовиться про прямий воєнний союз, 18 країн мають таку угоду із Штатами. Якби ми змогли викристалізувати такий воєнний союз, то нам і не дуже була б потрібна ядерна зброя.

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Було б достатньо двох есмінців у бухтах Одеси, кілька авіаполків біля Житомира чи Одеси, які б складалися із F-35 і 4 стратегічних бомбардувальники на Стрийщині – там ще є збережена смуга для важких літаків,

– каже Петро Черник.

Але, за словами фахівця, це дуже тонка межа і будь-який такий крок, Росія може сприйняти за оголошення війни. Насправді, ми зараз балансуємо у дуже складних умовах.

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