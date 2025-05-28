Как Россия хитро подставила Украину: интервью с Костенко о ядерном разоружении

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Есть ряд фамилий украинских экс-чиновников, которые повлияли на то, чтобы Украина потеряла ядерное оружие после распада СССР. В то же время большую роль в этой игре сыграла именно Россия, создав хитрое основание для Украины.

В Москве разработали "план Арбатова", предусматривавший передачу всего ядерного оружия в руки России, показав недееспособность других республик. И больше всего это касалось именно Украины. Что интересно, этот план был продуман еще до распада СССР.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко рассказал, как на самом деле происходило ядерное разоружение и что скрывалось за якобы добрыми намерениями России.

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Украина остановила процесс ядеризации мира

Очень задевают слова о "национальном престиже" страны с ядерным оружием. С точки зрения американских СМИ это, мол, является надежной гарантией безопасности. У нас здесь, на Банковой и на Грушевского, прекрасно понимали значение ядерного оружия. Если понимали, почему в свое время все-таки согласились на ядерное разоружение? Что сработало?

Однозначно могу утверждать, что на Банковой этого не понимали. Не понимали, что это не просто национальный престиж, а это единственный гарант нашей безопасности и территориальной целостности. Не понимали, потому что большинство из того, что касалось ядерного разоружения Украины, продолжал генерировать Кремль.

Даже те решения, которые проходили через парламент, а это, прежде всего, сама стратегия движения к безъядерному статусу, который не ограничивался ни сроками, ни возможностями сотрудничества в этой теме со всем миром.

Почему-то на Банковой на все эти вещи мало обращали внимание, а в основном руководствовались тем, что генерировал Кремль в области ядерного разоружения Украины.

В декабре 1992 года первый вице-премьер – один из трех представителей демократического меньшинства в оппозиции в правительстве академик Игорь Рафаилович Чухновский – написал президенту Кравчуку предложения от имени правительства относительно того, как целесообразно проводить ядерное разоружение Украины.

Он предлагал своего рода тендер на лучший проект на движение Украины к безъядерному статусу. С этими предложениями, понятно, нужно было прежде всего обратиться в ядерные страны – все без исключения. Далее должен был проводиться анализ их предложений, и тогда правительство вместе с парламентом должно было принять окончательное решение.

Это было совершенно разумное предложение, которое открывало Украине перспективу не просто уничтожить ядерное оружие или передать его России, а вовлечь в этот процесс весь мир.

Собственно, тема ядерного разоружения Украины, то есть ликвидация третьего ядерного потенциала мира, была интересна всем. Не секрет, что именно ядерное разоружение Украины остановило процесс ядеризации мира.

В преддверии 1995 года более 20 стран мира имели свои ядерные программы. Они были на разных стадиях, да, но все занимались производством или подготовкой к производству ядерного оружия. И только то, что Украина провозгласила намерение уничтожить свое ядерное оружие, третий ядерный потенциал мира, остановил эту ядерную вакханалию в то время.

Тогда же, когда проходила конференция в Риме о продлении договора о нераспространении ядерного оружия, все специалисты говорили, что нет голосов на это решение. В тот момент Украина продемонстрировала на весь мир, что она готова уничтожить третий ядерный потенциал мира.

Это означало, что период военного противостояния между разными лагерями – демократии и диктатуры – завершился. То есть к использованию оружия – любого, не только ядерного, – к ужасам Второй мировой войны мир не будет возвращаться. Но как раз деядеризация Украины, в том виде каком она состоялась, и привела сегодня к еще более ужасной войне, которую мы все вместе переживаем сегодня.

Разговоры о создании ядерного оружия звучат теперь от многих стран. Думаю, об этом теперь задумываются и те страны, которые ранее даже об этом думали.

Да, Япония, например. Она никогда не говорила даже об обычном оружии, потому что была демилитаризованной страной после Второй мировой войны. Япония всегда видела себя нейтральным и пацифистским государством. Однако сейчас там на политическом уровне рассматривают вопрос создания собственного ядерного оружия.

Интервью с Юрием Костенко: смотрите видео

Роль США в распаде СССР

В наших предварительных разговорах вы упоминали, что Соединенные Штаты не были готовы к распаду Советского Союза. Следовательно, они были несколько растерянными и в вопросе, что делать с ядерными потенциалами, которые могли оказаться уже не у одного, а как минимум у четырех государств. Однако, насколько я понимаю, Соединенные Штаты раньше Москвы поняли, что Советский Союз распадается. Как все на самом деле происходило и какова роль плана Арбатова в этой истории?

Это такой интересный парадокс, на который вы обратили внимание. Холодная война – это доктрина, которую Уинстон Черчилль провозгласил в Соединенных Штатах Америки в 1946 году. В так называемой фултонской речи он наметил движение мира не к противостоянию, а к миру.

В этой доктрине Черчилля было четко определено, что поскольку Соединенные Штаты Америки уже имели ядерное оружие, а Советский Союз ее активно разрабатывал, то в великой войне не может быть победителей. Это очень большая мощь, которая может уничтожить весь мир. Итак, нужно жить в мире.

В то же время, он предложил противостоять Советскому Союзу в виде экономического соревнования. Ну, а затем и военно-технического соревнования. Именно эта доктрина легла в основу политики США в отношении Советского Союза.

США во всех проявлениях пытались вытеснить из Советского Союза все то, что он мог себе позволить в силу своего экономического развития. Сначала это была гонка ядерных вооружений. У кого больше? У кого более разрушительная? Ничего не вышло. Паритет сохранялся. Затем перешли в космос.

То есть это были такие вещи, которые требовали огромных средств, которых не было Советского Союза. Напомню, что перед распадом Советский Союз должен Западу 60 миллиардов долларов. К тому времени это была колоссальная сумма для Советского Союза

То есть, именно холодная война и привела к распаду Советского Союза. Потому что цена на нефть, которая упала до менее 20 долларов, фактически разрушила экономику Советского Союза.

Это ведь тоже не случайность. Это были целенаправленные деяния со стороны США. Итак, возникает вопрос, почему тогда не была разработана стратегия ядерного потенциала СССР и куда это все должно деться?

Хотя в 1988 году, когда завершались переговоры в Вене по сокращению ракет малой и средней дальности, американские генералы задали вопрос: "А что вы будете делать с этим колоссальным массивом ядерных вооружений", если вдруг распадется СССР?"

В конце концов, в 1989 году этим вопросом занялся институт США и Канады.– крупнейший разведывательный центр СССР, возглавлявший академик Георгий Арбатов. Он был вроде бы в структуре Академии НУК, но это была структура КГБ СССР. Там начали разрабатывать стратегию, что делать с ядерным оружием СССР, которая была расположена на территории четырех республик.

Именно поэтому в Декларации о государственном суверенитете, который принимали в 1990 году, и появилась запись о безъядерном будущем Украины.

Кто повлиял на то, чтобы Украина потеряла ядерное оружие

Это было требование россиян?

Россия имела возможность влияния на позицию украинского руководства и депутатов, среди которых не было чекистов. Об этом многие пишут все годы. Не будем напоминать перечень тех, кто реально засветился в качестве агента ФСБ в украинских коридорах власти. Это Россия протолкнула (требование о безъядерном статусе Украины– 24 Канал) через Верховную Раду, используя свои методы, которыми они пользовались все время, в том числе и сегодня. Это ведь не секрет.

Относительно фамилий, это было бы действительно интересно их услышать, потому что мы всегда как-то стараемся это обтекаемо вспоминать.

Я могу не обтекаем, если вы разрешите.

Да, пожалуйста.

Резидент номер один, готовивший эту спецоперацию,– Медведчук. Он был и заместителем председателя Верховной Рады, и депутатом, и руководителем администрации президента при Кучме

Табачник– меньшего ранга, но то же самое, кем и где он только не был.

Сивкович, какой, кстати, возглавлял парламентскую комиссию, которая утверждала, что никакого отравления Ющенко не было. Он, мол, просто чего-то переел. А ЦРУ недавно обнародовала документы, срок секретности которых истек, где четко сказано, что это была спецоперация России, которую выполнял Сацюк.

Об этом я лично знал в апреле 2004 года. Об этом мне говорил Виктор Ющенко, тогда еще кандидат в президенты, что есть информация, что его хотят "убрать".

Итак, дальше– Деркач, председатель наблюдательного совета НАК "Энергоатом", какой сегодня такие, извиняюсь, "чудеса" творит из достройки Хмельницкой АЭС на российских блоках…

Вот это очень краткий перечень тех, кто был на топдолжностях или в исполнительной власти, или в Верховной Раде того времени.

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Основание со стороны России

Возвращаясь к ядерному разоружению, следовательно, "план Арбатова" был представлен Соединенным Штатам, и они его поддержали?

Конечно. Об этом говорил сам Буш. Он сказал, что уже после провозглашения Акта о независимости, предпосылкой к признанию независимых республик должно стать их ядерное разоружение. Но интересно, что согласно "плану Арбатова" России это было невыгодно.

Дело в том, что "план Арбатова" в конечном варианте предполагал, что все ядерное оружие должно быть возвращено на территорию России под единый центр управления. Штаты с этим очень легко согласились, потому что имели бы дело с одной ядерной страной, к которой они уже привыкли, СССР. Какая разница, что меняется название из СССР в Россию?

В то же время "план Арбатова" предусматривал более сложную процедуру дедеризации. Они хотели, чтобы Россия не становилась единственным ответчиком за все то, что СССР должен был выполнять как страна в части пассивов Советского Союза. Это касалось долга, о котором я уже упоминал, 60 миллиардов долларов и не только.

К тому времени между СССР и западными европейскими странами уже был подписан договор о сокращении обычных вооружений на европейском континенте. По этому договору огромное количество обычных вооружений Советский Союз должен был сократить. Когда он распался, то же по предложению Арбатова активы оставались за Россией, включая ядерное оружие, а вот пассивы нужно было делить согласно ВВП, из которого состоял ВВП Советского Союза.

От Украины пришлось 17, 6% сокращение обычных вооружений на своей территории. У нас была ударная группировка обычных вооружений. Это 6, 5 тысяч танков, 7 тысяч БТРов, тысячи бортов ударной авиации Это все попало под нож договора о сокращении обычных вооружений.

Что сделала Россия? Россия перевела свои арсеналы за Урал. Это уже не Европа, это– Азия. А вот по европейской части, там сокращали обычные вооружения: больше всего в Украине и Беларуси. А в России практически ничего не сокращали.

Поэтому "план Арбатова" разрабатывался очень профессионально. И его целью было не просто унести только ядерное оружие. Целью его было гораздо больше: переложить все бремя проблем на плечи республик и показать их недееспособность.

В первую очередь это касалось Украины, ибо большое бремя расходов, которых она испытала, сокращая ядерные арсеналы, обычные вооружения, уменьшая количество войск (а у нас было 780 тысяч в Вооруженных Силах Украины), она переводила на украинский бюджет. А украинский бюджет из года в год становился все меньше и меньше. Поэтому это была много эшелонированная программа уничтожения даже влечения украинцев к своей государственности, до независимости.

Один страх Кремля отвлек США от Украины

Вы сказали, что ядерное оружие должно вернуться в Россию. Почему так? Разве ядерное оружие производилось только там?

Ядерное оружие, если говорить о ядерной программе СССР, большей частью разрабатывали в Украине и России. Именно у нас были залежи урана в Желтых Водах., где начиналась разработка, а процесс обогащения уже происходил на территории России.

К разработке технологий, обогащение и производство плутония и самих ядерных боеголовок активно приобщалось научное сообщество Украины. В частности, Харьковский физтех, Академия наук Украины, военный институт "Хартрон", который полностью разработал все системы управления стратегическими носителями. До настоящего времени Россия эксплуатирует эти системы украинского интеллектуального достижения и фактического производства.

Потому можно уверенно говорить, что Украина была одной из ключевых составляющих производства ядерного оружия в СССР. Чего не было на нашей территории– окончательного производства ядерных боезарядов Все эти производства были расположены на русской территории.

Я был на одном из таких производств– Свердловск-45 под полярным кругом на Урале, где вроде бы уничтожалось украинское тактическое ядерное оружие. Как раз там мне очень многое помогли украинцы. На этом производстве доля украинцев составляла 68%. То есть фактически весь инженерно-технический интеллект там– это украинцы.

Они передали очень много информации, которая очень была нужна для того, чтобы мы могли безопасно хранить ядерные боеголовки и постепенно трансформировать их в топливо для украинских АЭС.

Все больше, к этому процессу в 1992 году присоединился General Atomics, который предложил технологии переработки высокообогащенного урана и предложения по хранению плутония, которые мы могли бы использовать в качестве своего актива и получать под этот актив огромные кредитные ресурсы для проведения украинских реформ и наполнения бюджета средствами. Так что все было на нашем столе, все было доступно.

Справка. General Atomics– американская компания, основана в 1955 году, что специализируется на разработке, производстве и интеграции аэрокосмической техники, ядерных реакторов, радиоактивных материалов и оборонных систем

Стоит сказать, что в США Джордж Буш был достаточно категоричен в отношении требований к Украине избавиться от ядерного оружия. Но как только Украина начала генерировать собственную стратегию, США сразу перешли на нашу сторону и предложили целый комплекс сотрудничества.

Она не требовала конечных сроков ядерного разоружения., не требовала финансирования из украинского бюджета для программы дедеризации. В общем, США не требовали со стороны Украины ничего, кроме того, что мы будем двигаться постепенно к уничтожению (а не передаче России) ядерному оружию.

Именно это в наибольшей степени испугало Кремль, когда он увидел, что формируется новый альянс Украина– США. Окончательно он был сформирован летом в 1993 году. И тогда же Россия сделала этот "кадровый кульбит", когда меня, первого руководителя правительственной делегации, заменили на вице-премьера Шмарова, посчитавший соглашение о передаче всех ядерных боеголовок, без решения парламента России.

После того, когда россияне показали Штатам, как можно сотрудничать с Украиной в таких серьезных вопросах, Штаты снова изменили свою позицию по сотрудничеству с Украиной в теме ядерного разоружения. Вот так работала Россия. я думаю, она так и сегодня работает, если говорить о тех кадровых перестановках, постоянно сопровождавших украинскую политику.

Понимали ли Соединенные Штаты, что после ядерного разоружения, они покидают Украину в сфере эксклюзивных российских интересов и, таким образом, в значительной степени создают основы для будущего конфликта?

я думаю, что понимали. Из тех публикаций, которые в то время публиковали в разных западных СМИ, четко просматривается эта грань. Например, американские медиа писали в январе 1993 года., что безъядерная Украина, которая станет членом НАТО, существенно усилит демократию в Европе, и даст перспективу развития самой Украине. И такого плана публикаций того времени было очень много.

Кажется, в Army Times писали о том, что если Украине помочь в этой теме, а тем более заставить ей передать России ядерный потенциал, то это лишь усугубит имперские амбиции России. Это будет означать, что никакого распада Советского Союза не будет, и это повлечет за собой последствия.

Собственно говоря, как раз это произошло, что мы сегодня и видим. То есть на Западе шли дискуссии как по безъядерной Украине как члену ЕС и НАТО, так и относительно угроз, которые обусловлены передачей России ядерному арсеналу.

Но ситуация в Соединенных Штатах Америки де-факто выглядела так. Как только они увидели, что Украина двигается по российскому сценарию ядерного разоружения и что все ядерные боеголовки оказываются на территории России, а Штаты хотели вместе с нами контролировать процесс их переработки в мирный атом., то их позиция изменилась, это правда.

Последний эшелон с украинскими ядерными боеголовками был отправлен на территорию России 1 июня 1996 года. Это было вопреки даже Будапештскому меморандуму., который давал 7 лет на вывоз всех боеголовок с территории Украины на территорию России, а произошло это за 2, 5 лет.

С этого момента Штаты полностью развернулись от Украины, и она действительно осталась в области геополитических интересов России. То есть США реагировали на ситуацию адекватно к моменту, как украинская власть все больше втягивалась в российские сценарии дедеризации Украины.

Так что, я понимаю, что Соединенные Штаты исходили исключительно из своих интересов безопасности. Как только они почувствовали, что Украина будет нести угрозы, Украина стала неинтересна для Штатов?

Да. Но посмотрим на ситуацию в целом по миру, не только по Штатам. В конце концов, какая страна мира не ставит приоритетом собственную национальную безопасность, территориальную цельность и все остальное?

Другое дело, что Соединенные Штаты Америки– это же глобальный игрок. Фактически после распада Советского Союза они стали лидером и экономическим, и военным.

И биполярная модель соревнования между СССР и США, которая базировалась на основе ядерного паритета, была полностью уничтожена. Единолично владыкой мира с наибольшей ядерной мощью стали США.

Но вопрос в том, а хотели ли Штаты не только пользоваться благами своей геополитической позиции, но и на себя брать ответственность за мир в мире? Потому что биполярная модель СССР– США все же позволяла держать мир после второй мировой войны. А что произошло, когда США стали одним монополистом на геополитической арене? Начались войны, которые завершились настоящим.

Поэтому Трамп, какой сегодня, по разным оценкам, делает совершенно хаотическую ситуацию в мире, как и по экономике, так и относительно институтов безопасности, мотивируется только тем, что выгодно Америке. И именно эта позиция, что своя "рубашка ближе к телу", приведет к в целом переменной геополитической ситуации в мире.

Выйдут, как по мне, наиболее способны в соревновании с США. Это Китай со своей мощью, а Россия будет постепенно угасать, если она не распадется раньше своего экономического и ядерного угасания.

Хочется, конечно, чтобы Украина не столь сильно попала под влияние России, чтобы не пришлось угасать вместе с ней.

Я здесь не соглашаюсь, извиняюсь. У меня другое видение, и как раз в этой ситуации вижу эту перспективу, которую мы не могли реализовать все предыдущие годы через неукраинские власти, я бы ее так назвал. Хотя шансы были, даже в ядерной теме.

Так вот сейчас Украина уже наконец-то стала не объектом, как раньше, а субъектом. Субъектом с ключевой позицией, которую увидел и Европейский Союз, и другие. То есть мы войной с Россией продемонстрировали всему миру, что даже ядерная страна с колоссальным количеством другого вооружения уже три года свою "спецоперацию" не то что завершить не может, а фактически начать.

Несмотря на территориальные потери и все остальное, Украина как раз сегодня может занять достойное место в современной системе безопасности, которая начала формироваться Европейским Союзом. И, что очень важно, вне США. Это открывает Украине колоссальные перспективы., как насчет обычных вооружений, так и в отношении ядерного зонта над Европой.

Самая большая ошибка Запада в отношении России, которую допускают до сих пор

Я уточнял, Соединенные Штаты отвернулись от Украины сразу, как только почувствовали, что Украина несет угрозы. Так что, могу ли я сейчас предположить, что подписанный США документ уже тогда воспринимался как таковой, что не имеет никакого юридического смысла, или как чрезвычайно слабый, какой не придется выполнять?

Вы имеете в виду Будапештский меморандум?

В частности, документов же было несколько.

Главным все же был Будапештский меморандум, а все остальные предложения США не имели юридической основы. То есть, например, не было подписано соглашение с General Atomics по переработке боеголовок или урана из боеголовок. Не было подписано соглашение с Westinghouse по производству твэлов для украинских АЭС в Желтых Водах. Подписали только протоколы намерений.

Справка. Westinghouse Electric– японо-американская электротехническая и ядерно-энергетическая компания, наиболее комплексный поставщик услуг полного ядерного цикла

Итак, если говорить о юридической стороне, то мы имели только один документ– сделку, которая проходила процедуру ратификации. Это был Будапештский меморандум, где стоит подпись президента США. Все остальное– нет.

Все остальное подписывали с Россией. Именно с Россией были заключены на межгосударственном уровне десятки разных соглашений, начиная от признания Россией территории в пределах границ 1991 года, и заканчивая разделением Черноморского флота.

Все эти соглашения действительно не работают, все они уничтожены и только подтверждают одно: подпись российского руководства на любом международном документе не стоит цены бумаги, на котором эта подпись стоит.

Я имел в виду несколько другое. Когда Соединенные Штаты и Великобритания подписывали Будапештский меморандум., на что они действительно были готовы?

В то время они были убеждены, что Россия Ельцина, будет двигаться по демократическому пути; что Россию всего лишь нужно демократизировать, в частности, предоставляя ей место в системе НАТО. Это самая большая ошибка Запада.

Мало людей знают, но в январе 1994 года в Брюсселе был саммит НАТО, на котором Клинтон с Ельциным подписали соглашение "Партнерство во имя мира". В этом соглашении было предусмотрено место России в руководящем органе НАТО с правом вето на все решения Альянса, относящиеся к безопасности России. Только представьте себе!

По собственному опыту скажу, я же имел огромные контакты с разными странами Запада, на уровне политики все говорили: "Ваш Кравчук– это партократ, а вот Ельцин– демократ, потому что он против Горбачева, на танк вылез и сказал, что Россия будет демократическая". Даже то, что Ельцин разгромил парламент в 1994 году, не повлияло на изменение этой позиции.

Возможно, вы правы в том, что многие вещи политики озвучивают так, как это хотят услышать другие, а не так, как это будет происходить на самом деле.

Позже, когда уже Путина назначили президентом, вспомните о Второй чеченской войне. Она приблизительно выглядела так, как эти ужасные картинки из сегодняшних украинских реалий. Тотальное уничтожение Грозного под ноль, как Бахмут. Но на это закрывал глаза., потому что он уже тогда, видимо, был столь связан бизнес-интересами с Россией, что его меньше интересовала геополитика.

Они готовы были не мешать России формировать свои региональные влияния с соседями., бывшими республиками СССР. Главное– не трогать этот баланс или паритет, сформировавшийся после завершения Второй мировой войны, когда появились институты типа ООН, МАГАТЭ и т.д. В реальной жизни все видели, что что-то происходит не то: и Приднестровье возникло, и в Грузии война, и так далее.

Когда Путин ультимативно заявил на саммите НАТО, что никакой Украины нет и она не должна быть никаким членом НАТО, потому что иначе Россия физически уничтожит эту государственность, все послушали, посмотрели, разошлись и продолжили политику "business as usual".

Как сотрудничество с США в корне могло изменить судьбу Украины

Я много уделяю этому внимания, поскольку, по моему глубокому убеждению, в момент ядерного разоружения Украины, какой бы абсурдной ни была ситуация, внутри Украины был определенный дух переговоров. То есть, видели ли западные партнеры, видел ли Китай и Франция, которые также предоставляли свои гарантии, что Украина должна сохраниться как государство, и никакие процессы ей не угрожают и не должны угрожать?

Тогда я по-другому отвечу на вопросы. Не только в теме ядерного разоружения США хотели эффективное сотрудничество с Украиной. Их много интересовало того, что имеет Украина. В том числе и ресурсная база, которую сейчас активно обсуждают в контексте соглашения о редкоземах.

Первое, с чем США хотели зайти в Украину, есть производство титанового проката (готового металла– 24 Канал), ибо 80% титана они получают из России. А залежи в России титановых руд минимальны. Большую часть сырья она получает из Украины.

Так что Штаты предлагали зайти сюда с совместным производством, добычей, переработкой, а готовый прокат они готовы были покупать в Украине. Тем более, что у нас в Запорожье был Титаномагниевый комбинат. Но украинская власть удачна, что она пустила этот стратегический объект под приватизацию. Его купили россияне, остановили, разграбили и превратили в ничто.

Второй актив, с которым хотели Штаты зайти, это производство ядерного топлива, о чем мы уже говорили, а также газотранспортная инфраструктура. Их интересовало это, о чем даже сейчас Трамп вспоминает, в контексте поставок газа и нефти территории Украины в Европу.

Предлагалось сделать консорциум в составе США, Европы, Украины и России. Тогда бы не было в Украине олигархократии, которая появилась из-за газовой трубы. Тогда бы Украина двигалась по демократическому пути.

Последним предложением была добыча сланцевого газа. Залежи в Украине прекрасны. Технологии в США самые лучшие в мире. И такого рода проект позволил бы Украине отказаться от российского газа., и даже больше поставлять этот газ европейцам. Тем более инфраструктура газовая есть на нашей территории.

Этот проект, разработку Юзовского месторождения, завалили из-за использования политических сил, в частности, в Харьковской и Донецкой области.