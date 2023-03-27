Путин будет максимально нагнетать ситуацию: НАТО должно дать симметричный ответ на ядерные угрозы

Владимир Путин заявил, что страна-агрессор разместит свое ядерное оружие в Беларуси. Вероятно, эта ситуация в определенной степени "затихнет".

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, все потому, что перемещать это оружие в Беларусь Россия пока не собирается.

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"Путин сказал, что говорится об июле. Приблизительно к этому времени они должны достроить место размещения этого оружия, тогда уже могут его переместить", – заявил он.

Чего хочет Путин

Впрочем, политолог предполагает, что, возможно, Путин все эти месяцы будет максимально нагнетать ситуацию, пытаясь выбить себе хотя бы минимальные преференции западных стран, которые являются партнерами Украины и, вероятно, так или иначе, связаны с войной России против Украины.

Речь будет не об определенных глобальных моментах, связанных с разоружением ядерным или нераспространением ядерного оружия, а конкретно будет такая утилитарная причина,

– отметил Рейтерович.

По его мнению, это может быть возможность "выбить" дополнительную возможность для начала или не начала переговоров в Украине или изменения, например, позиции некоторых стран относительно того, что происходит.

Игорь Рейтерович отметил, что, если будут заявления, в частности, "о необходимости быстро садиться за стол переговоров", то, как правило, эти заявления будут "долетать" в те страны, где есть более нейтральная часть политической элиты, которая хочет поскорее закончить все это.

"В частности, пойдя на определенные уступки России. Но они не оказывают сейчас влияния в Европе и поэтому вряд ли это изменит позицию ЕС", – заявил он.

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Стоит ли волноваться

Политолог уверен, что, с одной стороны, нет смысла разводить панику. Мол, Путин регулярно достаёт эту "ядерную палку" и начинает размахивать ею перед лицами цивилизованных стран.

"Но понятно, что тоже НАТО к этому должно отнестись достаточно серьезно в смысле просчета возможного сценария. Если, например, это оружие действительно на территорию Беларуси будет завезено", – заявил Рейтерович.

Какая должна быть реакция НАТО

По его мнению, здесь нужно реагировать не только на уровне заявлений, определенного дипломатического давления на уровне ООН или дополнительных санкций, которые 100% будут как в отношении России, так и в отношении Беларуси.

Он убежден, что здесь еще вопрос глубины этих санкций. Мол, одно дело, когда их вводят против нескольких человек, и это не приведет к эффекту. Однако, если поднять вопрос о введении санкций в отношении атомной отрасли России, то здесь уже может быть совсем другая история.

Самый главный момент относительно реакции – она должна быть симметричной или асимметричной,

– заявил он.

Политолог отметил, что, если Россия говорит, что она разместит ядерное оружие на территории Беларуси и будет угрожать, в первую очередь, странам НАТО с более близкого расстояния, то тогда Североатлантический альянс имеет право разместить подобное оружие в странах, которые, например, граничат со страной-агрессором.

"То, что он до этого не делал. Или увеличить, скажем, арсенал, который там уже был", – сказал политолог.

Россия сама виновата

Он отметил, что поляки неоднократно говорили, что они не против, если, например, ядерное оружие США будет расположено на их территории, чтобы противодействовать возможным угрозам со стороны России. Политолог убежден, если это произойдет, тогда будет интересно посмотреть на позицию России.

"Ведь они с одной стороны разгоняют истерику об определенной там "мифической угрозе НАТО", а когда эта угроза будет реальной, не относительно НАТО, а защиты, будет интересно посмотреть, как они на это будут реагировать", – рассказал Игорь Рейтерович.

Он подытожил, что выходит именно так, что действия России привели к тому, что она оказалась под более возможным ударом, чем это было по сей день.

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