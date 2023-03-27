В Беларуси есть два типа ядерных носителей, – полковник ВСУ раскрыл шантаж Путина
Передача Беларуси ядерного вооружения является элементом публичного шантажа от российского диктатора Владимира Путина. В то же время его "коллега" Александр Лукашенко хочет использовать ядерное оружие для собственной выгоды.
Об этом в эфире 24 Канала заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, подготовка к размещению ядерного оружия это длительный процесс.
Смотрите также Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика
Военный эксперт сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в Беларуси есть два типа ядерных носителей – ОТРК "Искандер" и несколько самолетов, которые могут нести авиабомбы с ядерными зарядами. Именно арсенал носителей ядерного оружия, а не само ядерное оружие, является предметом шантажа, который использует Путин.
Эти заявления – это предмет шантажа, приглашение к переговорам, намек перед саммитом, чтобы создать давление. Я не думаю, что размещение или передача ядерного оружия вообще произойдет,
– отметил Свитан.
Военный эксперт Роман Свитан проанализировал ситуацию на фронте: смотреть видео
Лукашенко хочет ядерное оружие как гарантию для себя
Роман Свитан предположил, что белорусский самопровозглашенный президент Лукашенко хочет иметь доступ к ядерному оружию для обеспечения безопасности своего режима. Этому предшествовала его поездка в Китай, где он, вероятно, обсуждал эту тему с Си Цзиньпинем.
Для него важно иметь ядерное оружие, как в Северной Корее. Он хочет обезопасить себя от стран, окружающих Беларусь и которые он считает "недружественными",
– подчеркнул он.
По его мнению, перемещение ядерных зарядов в Беларусь может вообще не состояться, ведь этому предшествует много подготовительных работ. Сами же россияне за 9 лет не смогли завершить подготовительные работы на объекте Феодосия-13 в Крыму, чтобы разместить там ядерное оружие.
Ядерные угрозы Путина: главное
- 25 марта в интервью российским СМИ Путин сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Белоруссии.
- МИД Германии заявил, что заявление Путина является "очередной попыткой ядерного устрашения со стороны России", а сенатор США Марк Уорнер подчеркнул, что российский лидер является "опасным человеком".
- Американские СМИ пишут, что западные государства заявили, что не видят непосредственной опасности или причин изменения своих стратегических ядерных позиций в связи с заявлением Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.