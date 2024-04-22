Долго не молчали: в Кремле канючат после заявления Дуды о ядерном оружии в Польше
22 апреля 2024, 16:06Читати новину українською
Польский президент Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше. На его заявление сразу же отреагировали в Кремле.
Так, решила высказаться представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Кремле отреагировали на заявление Дуды о ядерном оружии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными заявления польского руководства о готовности Польши разместить американское ядерное оружие.
В случае появления такие объекты пополнят список целей для поражения в ситуации столкновения с НАТО,
– заявила российскому СМИ представитель российского МИД.
Что сказал Дуда: основное
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в его стране, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров.
- Дуда заявил, что он не скрывает готовности своей страны к такому шагу. Он указал на рост милитаризации России в районе Кенигсберга и перемещение ее ядерного оружия в Беларусь.
- Глава Польши заявил, что если будет такое решение союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, они готовы к этому.