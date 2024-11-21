В ОПУ прокомментировали возможность предоставления Украине ядерного оружия

После победы Дональда Трампа в СМИ появился ряд публикаций о том, как изменятся отношения с Россией, боевые действия и военная помощь. Даже озвучивался сценарий, по которому США якобы предоставят Украине ядерное оружие.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что такие обсуждения часто выглядят, будто Украину хотят превратить в серую зону. Тогда сюда никто не захочет возвращаться, строить бизнес, инвестировать.

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Может ли Украина получить ядерное оружие

По словам Михаила Подоляка, европейцы помогли вырастить монстра под названием Россия. Так произошло из-за того, что со страной-агрессором постоянно велось сотрудничество, торговля. Владимиру Путину позволили монополизировать энергетическую инфраструктуру.

Из России продолжали делать партнера. А сегодня этот "партнер" заливает Восточную Европу кровью. Теперь говорят, что Украине надо предоставить ядерное оружие, пусть она переоборудует армию и начнет следующий этап войны. Но почему мы должны это делать?

– сказал советник главы ОПУ.

Сегодня Украина имеет возможность реализовывать то, чего никто не ожидал, – обнулить репутацию России, все ее милитарные компоненты, армию. Возникает вопрос, почему тогда не рассматривают именно такой вариант. Ведь есть нужное оружие, не хватает только его количества. Не стоит придумывать конспирологические версии тогда, когда есть логические действия, которые надо вовремя выполнить.

Этих действий есть всего три:

оружие: дальнобойное, противоракетное – все, что есть на складах. Как только будет паритет ресурсов, мы увидим совсем другую войну;

экономика – надо забрать у России возможность зарабатывать деньги на глобальных рынках, обходить санкции, использовать теневой флот, страховые компании;

работа с такими странами, как Китай, Бразилия, Индия. Они должны понимать, что понесут потери, если будет доминировать Россия.

Не надо конспирологии

Путину нужна только дестабилизация, доминирование через насилие. На фоне этого мы слышим концепцию о предоставлении ядерного оружия. Хотя на самом деле такого сценария даже нет. Никто не будет давать Украине ядерное оружие.

Украина хочет справедливости, восстановления своих границ и гарантий безопасности относительно границы с Россией. Мы хотим, чтобы Россия осознавала, что если нападет еще раз, то это для нее фатально. Мы хотим жить по европейским правилам, быть на общем рынке, интегрироваться в культурное пространство. Почему нам в этом должны отказать?

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что также важно, чтобы наши дети не воевали, имели возможность строить карьеры, учиться, путешествовать по миру и видеть своих живых родителей. Встает ключевой вопрос: почему кто-то говорит, что украинцы будут воевать, а другие люди будут наслаждаться жизнью? Такие разговоры надо прекратить.

Соответствующее оружие, меньше иллюзий о том, что можно позвонить Путину и получить результат, экономическое и военное принуждение России. И надо наконец перестать играть в конспирологию,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Заметим, Владимир Зеленский сказал, что Украина никогда не хотела создания ядерного оружия и не говорила об этом. Никакой альтернативы безопасности, кроме вступления в НАТО, у нас нет.