​​Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що такі обговорення часто виглядають ніби Україну хочуть перетворити на сіру зону. Тоді сюди ніхто не захоче повертатися, будувати бізнес, вкладати інвестиції.

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Чи може Україна отримати ядерну зброю

За словами Михайла Подоляка, європейці допомогли виростити монстра під назвою Росія. Так сталося через те, що з країною-агресоркою постійно велася співпраця, торгівля. Владіміру Путіну дозволили монополізувати енергетичну інфраструктуру.

З Росії продовжували робити партнера. А сьогодні цей "партнер" заливає Східну Європу кров'ю. Тепер говорять, що Україні треба надати ядерну зброю, хай вона переобладнає армію та почне наступний етап війни. Але чому ми маємо це робити?,

– сказав радник голови ОПУ.

Сьогодні Україна має змогу реалізовувати те, чого ніхто не очікував – обнулити репутацію Росії, всі її мілітарні компоненти, армію. Виникає питання, чому тоді не розглядають саме такий варіант. Адже є потрібна зброя, не вистачає лише її кількості. Не варто придумувати конспірологічні версії тоді, коли є логічні дії, які треба вчасно виконати.

Цих дій є лише три:

зброя: далекобійна, протиракетна, все, що є на складах. Як тільки буде паритет ресурсів, ми побачимо зовсім іншу війну;

економіка – треба забрати у Росії можливість заробляти гроші на глобальних ринках, обходити санкції, використовувати тіньовий флот, страхові компанії;

робота з такими країнами як Китай, Бразилія, Індія. Вони мають розуміти, що зазнають втрат, якщо домінуватиме Росія.

Не треба конспірології

Путіну потрібна тільки дестабілізація, домінування через насилля. На тлі цього ми чуємо концепцію про надання ядерної зброї. Хоча насправді такого сценарію навіть немає. Ніхто не даватиме Україні ядерну зброю.

Україна хоче справедливості, відновлення своїх кордонів і гарантій безпеки щодо кордону з Росією. Ми хочемо, щоб Росія усвідомлювала, що якщо нападе ще раз, то це для неї фатально. Ми хочемо жити за європейськими правилами, бути на загальному ринку, інтегруватися у культурний простір. Чому нам в цьому мають відмовити?

– наголосив Подоляк.

Він додав, що також важливо, аби наші діти не воювали, мали можливість будувати кар'єри, навчатися, мандрувати світом і бачити своїх живих батьків. Постачає ключове питання – чому хтось говорить, що українці будуть воювати, а інші люди насолоджуватимуться життям? Такі розмови треба припинити.

Відповідна зброя, менше ілюзій про те, що можна подзвонити Путіну й отримати результат, економічний та військовий примус Росії. І треба нарешті перестати гратися в конспірологію,

– наголосив радник голови ОПУ.

Зауважимо, Володимир Зеленський сказав, що Україна ніколи не хотіла створення ядерної зброї та не говорила про це. Ніякої альтернативи безпеки, окрім вступу в НАТО, у нас немає.