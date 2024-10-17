"Ядерное оружие за несколько недель": у Зеленского отреагировали на громкие заявления Bild

В немецком издании Bild заявили, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. У Зеленского эту публикацию назвали "ерундой".

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу.

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В ОП отреагировали на публикацию Bild

В публикации Bild говорилось, что Украина не смирится со вторым походом российской армии на Киев. В этом случае якобы будет восстановлен украинский ядерный арсенал и "потребуется всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу".

Стоит отметить, что в своем материале аналитик Bild Юлиан Репке ссылался на "украинского чиновника, занимающегося поставками оружия".

У нас есть материалы, у нас есть знание. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу,

– говорилось в его цитате, которую использовали журналисты Bild.

В ответ Дмитрий Литвин сказал, что уже давно можно спутать, где слова Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Впоследствии на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Обратите внимание! Немецкое издание Bild уже не раз критиковали за манипуляции фактами, которые впоследствии активно подхватывала вражеская пропагандистская машина. В частности, в августе 2023 года Юлиан Репке утверждал, что Силы обороны Украины якобы создали плацдарм неподалеку от села Казачьи Лагери на левом берегу Херсонщины. Позже Анна Маляр, тогдашний заместитель министра обороны, заявила, что эта информация не соответствует действительности.

В том же месяце Репке сделал резонансное заявление на своей странице в Твиттере. Там он написал, что Украина якобы не должна беречь людей, иначе "война затянется на десятилетия". Это заявление аналитика распространили несколько сомнительных телеграм-каналов.

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы к переговорам с Россией, Северной Кореей и Китаем по ядерной безопасности. Соответствующее заявление политик сделал на фоне оглашения лауреата Нобелевской премии мира, которым стала японская организация Nihon Hidankyo.