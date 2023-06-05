Возможно ли захватить ядерный арсенал России: научный сотрудник назвал слабое место

Так называемая спецоперация Путина идет настолько по плану, что уже в России начались боевые действия. Они шли, в частности, в нескольких километрах от хранилища тактического ядерного оружия "Белгород-22".

Следовательно, возникает вопрос, что может случиться с арсеналом ядерного государства в случае более масштабных дестабилизационных процессов на территории страны-агрессорки, если он попадет в "третьи руки". Ответ на это пытался найти научный сотрудник американского аналитического учреждения Jamestown Foundation Павел Лузин.

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Где расположены хранилища с ядерным оружием России

Непосредственно ядерный арсенал режима Путина хранится в хранилищах, находящихся в управлении 12-го Главного управления "министерства войны" России. Этих хранилищ в общей сложности 12, при этом 7 из них расположены в европейской части страны-агрессорки. Более того, три из этих семи хранилищ расположены относительно близко к границе с нашим государством.

В общем, говорится о хранилищах:

в Свердловской области: "Белгород-22", "Брянск-18", "Иркутск-45", "Хабаровск-47", "Комсомольск-на-Амуре-31", "Лесной" (бывший "Свердловск-45");

в Мурманской области: "Можайск-10", "Оленегорск-2";

в Челябинской области: "Саратов-63", "Трехгорный";

в Вологодской области "Вологда-20";

в Воронежской области "Воронеж-45".

Каждое хранилище обычно охраняется охранным батальоном в составе трех-четырех рот, а каждое материально-охранное отделение охраняется одной охранной ротой,

– отметили в материале.

Однако кроме указанных хранилищ ядерного оружия, в России также есть разветвленная сеть объектов для ее временного хранения и доставки, а также сеть подразделений материально-технического обеспечения и безопасности. Все это связано между собой сетью железных дорог России.

Итак, практически нет технических возможностей поставить эту инфраструктуру под внешний контроль, поскольку основным ограничением является география: центральные базы хранения разбросаны на миллионы квадратных километров с тысячами километров между ними,

– отметил Павел Лузин.

Более того, научный сотрудник отметил, что лишь условной "красной кнопкой" владеть мало. Ведь необходимо также иметь под контролем инфраструктуру для обслуживания оружия массового поражения.

Ахиллесовая пятая системы

Павел Лузин обратил внимание на интересный нюанс, являющийся "узким местом" в российской ядерной системе. Речь идет о том, что вся российская инфраструктура для обслуживания оружия массового поражения сосредоточена только в 5 городах трех областей:

в Челябинской области в городах Озерск, Снежинск и Трехгорный,

в Свердловской области в Лесном,

в Нижегородской области в Сарове.

Вся эта инфраструктура подчинена государственному "Росатому", а для ее работы привлечены 90 тысяч человек.

А учитывая, что каждую российскую ядерную боеголовку необходимо доставлять на производственное предприятие по меньшей мере каждые 12-15 лет для обслуживания, это означает, что ядерная промышленная база является ключевой для регулярного обслуживания российского ядерного арсенала. Ведь без этой системы ядерные боеголовки просто перестанут работать.

Как отметили в Jamestown Foundation, четыре этих производственных предприятия и два центральных хранилища ядерного оружия расположены в восточной части Уральских гор. И при этом эти населенные пункты имеют лучшее транспортное сообщение с Казахстаном, чем с европейской частью России.

Следовательно, два малонаселенных региона Урала, в которых всего проживает 8 миллионов жителей, "гипотетически могут стать решением для решения российской ядерной проблемы в будущем, если события начнут развиваться по худшему сценарию".

"Конечно, в настоящее время такой сценарий выглядит маловероятным, но лучше рассмотреть все возможные варианты, чем не быть готовым к неожиданным результатам", – подытожил Павел Лузин.