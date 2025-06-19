Россия пытается спасти ядерную программу Ирана, – Зеленский

Россияне не просто помогают Ирану – они пытаются спасти их ядерную программу. Таким образом украинский президент прокомментировал опасения россиян, которые они высказывают публично и непублично.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Россия пытается спасти ядерную программу Ирана

Владимир Зеленский во время вечернего обращения вспомнил о массированном ударе России. 19 июня президент побывал на месте попадания в Соломенском районе.

"Никакого военного смысла в этом ударе не было, абсолютно ничего России это не добавило в военном плане. Это сознательный террор, то же, что российская армия при Путине делала везде: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, – убивать и разрушать. И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или Северной Корее", – сказал президент о массированной атаке по Украине.

Вечером 20 июня Совбез ООН соберется, чтобы обсудить российские атаки по нашему государству. Об экстренном заседании просила Украина.

Также Зеленский высказался о планах России в отношении Ирана.

Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу – иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами. Когда иранские "Шахеды" – теперь уже значительно модернизированные – и баллистика из Северной Кореи – тоже модернизированная – убивают наших людей в Украине, это очевидный признак, что глобальной солидарности и глобального давления не достаточно,

– заявил он.

Выходом из ситуации Зеленский считает серьезное усиление санкций против России и ее союзников.

Добавим, что 19 июня Росатом сообщил, что часть российских работников с иранской АЭС "Бушер" эвакуировали. А в ночь на 19 июня Путин заявил, что Россия договорилась с Израилем о гарантировании безопасности 200 россиянам, которые строят АЭС в Иране.