Новая игра "ядерными мышцами": для чего Путин собирает новый совбез

В ближайшее время Россия может объявить о подготовке ядерных испытаний. В то же время, есть большие вопросы относительно того, имеет ли Кремль технологические возможности для таких действий.

Очевидно, что в России не могут применить такой тип оружия, а стремятся продемонстрировать намерения к этому. Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Игра "ядерными мышцами"

Эксперт отметил, что на сегодняшний день есть информация о том, что в Баренцевом море россияне заблокировали несколько секторов для якобы проведения ядерных испытаний.

Возможно, этот совбез связан с объявлением испытаний ядерных зарядов или условных ядерных зарядов. Это может быть что-то очень и очень малое, но они будут показывать намерения, которые могут использовать ядерное оружие. Возможно, это связано именно с этим,

– объяснил обозреватель.

По словам экс-сотрудника СБУ, россияне уже давно показывают свои "ядерные мышцы", но не факт, что у них они есть.

"В последний раз, когда еще СССР использовал ядерное оружие и проводил его испытания – это было 24 октября 1990 года, то есть почти 32 года назад. Это были подземные испытания, а наземные были последний раз еще в 1960-х годах, то есть еще очень давно. Поэтому не факт, что ядерное оружие у них в нормальном состоянии”, – подчеркнул Ступак.

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Он рассказал, что период полураспада трития, который используется в российском ядерном оружии, составляет 12 лет.

"То есть постоянно эти заряды надо доукомплектовывать, обновлять и неизвестно, делала ли это Россия. Мы же видим общее положение их войск, когда нет даже зимней формы. Не факт, что у них есть 1500 зарядов, которые они анонсировали в общей сложности из 6000 зарядов", – добавил эксперт.

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Как отреагирует мир

Ступак отметил, что если Россия захочет опробовать ядерное оружие, Европа должна сделать не просто заявления об обеспокоенности.

В Европе должны делать активные шаги, чтобы помочь Украине, усиливать свое военное производство, выделять средства на развитие своего ВПК. Американцы тоже должны то же самое делать. Также нужно еще больше договоренностей, чтобы передавать еще больше техники Украине,

– резюмировал обозреватель.

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