Ядерные ракеты КНДР: угрожают ли они Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах "экспоненциального увеличения" количества ядерного оружия своей страны. Несмотря на санкции КНДР удается разрабатывать собственную ядерку.

Лидер КНДР заявил, что Северная Корея приведет свое ядерное оружие в боевую готовность, однако прямых доказательств для этого нет. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Павел Лакийчук – руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

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Действительно ли в Северной Корее активно разрабатывают ядерку

Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия, где обогащают уран для ядерных бомб. Его впервые показали миру. Лидер КНДР заявил, что нужно наращивать ядерный арсенал страны "в геометрической прогрессии" для самообороны и нанесении превентивного удара при необходимости.

Интересно, что сразу после этого Ким Чен Ын встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в очередной раз пообещал углубить связи с Россией. Ранее поговаривали, что КНДР поставляет России снаряды и баллистические ракеты в обмен на ядерные технологии.

Россия четко определилась с союзниками: это Иран и Северная Корея. За Ираном последние 30 лет мощный контроль со стороны международного сообщества. Северокорейский режим не был под таким контролем еще с 50-х годов. Северокорейцы якобы занимались разработкой ядерных ракет и даже проводили испытания. Но если ядерные испытания действительно были, их скрыть сложно,

– объяснил Павел Лакийчук.

В общем Северная Корея не испытывала ядерное оружие с 2017 года и пока нет прямых угроз по его применению.

Хотя стоит заметить, что работы по созданию ядерного оружия были начаты в 1970-х годах. Уже в 2005 году КНДР официально заявили о разработке ядерного оружия. В сентябре 2022 года приняли закон, по которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.

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В январе этого года Северная Корея заявила об испытании подводной системы ядерного оружия в ответ на военные учения США, Южной Кореи и Японии. Однако кроме словесных заявлений, других доказательств так и не было. Это не впервые, когда КНДР имитирует ядерную атаку.

Сейчас Ким Чен Ын же отмечает, сильное военное присутствие, мол, необходимо для того, чтобы противостоять "различным угрозам со стороны Соединенных Штатов и их сторонников". Якобы Северная Корея сталкивается с "серьезной угрозой" со стороны того, что она считает ядерным военным блоком во главе с США в регионе.