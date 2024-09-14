Лідер КНДР заявив, що Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, однак прямих доказів для цього немає. Детальніше про це 24 Каналу розповів Павло Лакійчук – керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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Чи справді у Північній Кореї активно розробляють ядерку

Кім Чен Ин відвідав Інститут ядерної зброї, де збагачують уран для ядерних бомб. Його вперше показали світові. Лідер КНДР заявив, що потрібно нарощувати ядерний арсенал країни "у геометричній прогресії" для самооборони та завданні превентивного удару за потреби.

Цікаво, що одразу після цього Кім Чен Ин зустрівся із секретарем Ради безпеки Росії Сєргєєм Шойгу вкотре пообіцяв поглибити зв’язки з Росією. Раніше подейкували, що КНДР постачає Росії снаряди та балістичні ракети в обмін на ядерні технології.

Росія чітко визначилась з союзниками: це Іран та Північна Корея. За Іраном останні 30 років потужний контроль з боку міжнародної спільноти. Північнокорейський режим не був під таким контролем ще з 50-х років. Північнокорейці нібито займалися розробкою ядерних ракет та навіть проводили випробування. Але якщо ядерні випробування справді були, їх приховати складно,

– пояснив Павло Лакійчук.

Загалом Північна Корея не випробовувала ядерну зброю з 2017 року і поки немає прямих загроз щодо її застосування.

Хоч варто зауважити, що роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-их роках. Вже у 2005 році КНДР офіційно заявили про розробки ядерної зброї. У вересні 2022 року ухвалили закон, за яким держава може автоматично завдати ядерного удару по противнику у разі загрози атаки по стратегічних об'єктах республіки.

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У січні цьогоріч Північна Корея заявила про випробування підводної системи ядерної зброї у відповідь на військові навчання США, Південної Кореї та Японії. Однак крім словесних заяв, інших доказів так і не було. Це не вперше, коли КНДР імітує ядерну атаку.

Зараз Кім Чен Ин же наголошує, сильна військова присутність, мовляв, необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів та їхніх прихильників". Нібито Північна Корея стикається з "серйозною загрозою" з боку того, що вона вважає ядерним військовим блоком на чолі з США в регіоні.