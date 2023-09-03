К слову, это уже вторая имитация ядерной атаки через неделю. Накануне, 30 августа, в Северной Корее имитировали "ядерный удар" по территории Южной Кореи.

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Имитировали удар под инспекцией диктатора

Пуски ракет происходили во время того, как Ким Чен ин инспектировал заводы по производству кораблей и боеприпасов. В который раз в КНДР заявили, что учения проходят как "предупреждение для врагов", что страна якобы будет готова на случай ядерной войны. Кроме того, в Северной Корее подчеркнули, что собираются "сдерживать Вашингтон и Сеул"

Так, в КНДР запустили две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок в сторону моря. Они пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров.

Отдельно государственные пропагандистские СМИ Северной Кореи заявили, что их лидер посетил машинный комплекс, производящий морские двигатели, а также завод боеприпасов. Это было сделано в рамках "укрепления военно-морских сил Пхеньяна". В сообщении государственных СМИ также говорится, что правительство должно определить вопросы модернизации комплекса и развития судостроительной промышленности.

В ООН провели экстренное заседание через КНДР

В ответ на эскалацию ядерной угрозы со стороны Северной Кореи Совет Безопасности ООН провел срочное заседание 27 августа. Совет выразил глубокую обеспокоенность последней попыткой КНДР запустить разведывательный спутник с помощью баллистической ракеты.

"Эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Они удаляют нас от нашей общей цели – разоружения", – заявили в ООН.

ООН решительно осудила эти запуски, считая их прямой угрозой мировому сообществу. Северная Корея утверждала, что запуски их ракет не нарушали никаких международных норм. Представитель КНДР назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".