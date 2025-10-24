Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политик, историк и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что россияне не могут жить без войны. Быть агрессором у них в крови.

К чему может готовиться Путин?

В России заявили, что во время учений они запустили ракеты "Ярс" и "Синева". Однако политик предположил, что они могли этого и не делать. Говорится разве что о стратегически штабных играх имитационного характера. Сегодня это называется учения или тренировки.

Во время них выясняется, способны ли люди осуществить запуск. Вот что самое важное. Обычно, такие учения проводятся перед будущей агрессией,

– подчеркнул он.

Бессмертный добавил, что российский диктатор и российская система не могут существовать без активных войн, где они выступают агрессорами. Они в этом заинтересованы.

Что известно о ядерных учениях России?