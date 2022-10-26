Ядерные учения в России: Пионтковский объяснил, готовится ли Путин использовать ядерное оружие

В России 26 октября провели ядерные учения. Это были плановые тренировки ядерных сил России, о которых Кремль предупредил США.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, россияне учились наносить массированный ядерный удар "в ответ на ядерный удар противника".

Обратите внимание Кремль готовит нечто страшнее, чем ложь о "грязной бомбе"

"Российские силы сдерживания испытывают стратегическое ядерное оружие. Однако они не готовятся его применять. Они – не шахиды и умирать не собираются", – сказал Пионтковский.

Он добавил, что эти демонстративные ядерные учения для России достаточно обыденны и пока не свидетельствуют о какой-то конкретной угрозе.

Почему Россия уменьшила ядерные угрозы

Как отметил публицист, также сейчас очень низкая вероятность того, что Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине. Ведь несколько недель назад главу Кремля предупредили, что если Россия решится на это, получит мощный ответ от США.

США ни в коем случае не будут повторять российское преступление и использовать ответное ядерное оружие. Страны НАТО сильно ударят по российским силам на территории Украины даже неядерными средствами. Так, в течение получаса под водой окажется весь Черноморский флот,

– рассказал Пионтковский.

Он добавил, что России дали понять, что удар будет нанесен и по бункеру Путина. Пионтковский считает, что Кремль услышал сигнал от Запада.

Как Кремль отвлекает от ядерного шантажа

После предупреждений от западных стран русские существенно изменили свою риторику.

Сейчас все заявления Москвы сводятся к тому, что Россия не собиралась ни в коем случае применять ядерное оружие. В то же время Кремль начал обвинять Украину якобы в намерениях использовать "грязную бомбу",

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что Россия пытается продвигать бред о "грязной бомбе". В частности, Сергей Шойгу обзвонил министров обороны стран НАТО. Однако на этом он не успокоился и рассказал ту же ложь коллегам из Индии и Китая.

Как изменилась риторика российских пропагандистов

По мнению Пионтковского, Кремль определенным образом "дал заднюю" в своих угрозах применить ядерное оружие. Однако опасный момент состоит в риторике российских пропагандистов. Они заговорили о том, что Россия может "вернуть Украину в XVIII век" даже без ядерного оружия – мол, просто уничтожая инфраструктуру.

Сейчас в США и на Западе проходит серьезная дискуссия по поводу того, что ущерб, который Россия нанесла мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Украине, соотносятся с использованием ядерного оружия,

– сказал политик.

Он добавил, что в западных странах рассуждают о том, чтобы объявили Москве предупреждения о последствиях, которые могут ожидать Россию в случае, если она продолжит свои безответственные действия.

Андрей Пионтковский рассказал о ядерных угрозах Кремля: смотрите видео

Ядерный шантаж со стороны России: коротко