В Госдепе отреагировали на новые ядерные угрозы Москвы

Мэтью Миллер прокомментировал ядерные угрозы Москвы. В частности, он заявил, что такие заявления являются неуместными.

Представитель Государственного департамента США на брифинге заявил, что это не первые такие заявления российской стороны.

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Что говорят в США в ответ на заявления России

Я считаю, что для России неуместно продолжать делать подобные заявления. Заявления, которые мы слышим уже в течение некоторого времени,

– заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Кстати, Мэтью Миллер прокомментировал заявление бывшего посла России в США Анатолия Антонова.

После увольнения с должности в интервью российским пропагандистам дипломат пригрозил США ядерным конфликтом. В частности, приспешник Путина цинично заявил, что в случае, если США позволят Украине бить дальнобойным оружием вглубь России, то это станет "серьезным шагом" к эскалации и ядерному конфликту.

Кстати, посла России в США Анатолия Антонова Кремль отозвал в октябре 2024 года. Он возглавлял посольство с 2017 года.