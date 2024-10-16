Речник Державного департаменту США на брифінгу заявив, що це не перші такі заяви російської сторони.

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Що кажуть в США у відповідь на заяви Росії

Я вважаю, що для Росії недоречно продовжувати робити подібні заяви. Заяви, які ми чуємо вже протягом деякого часу,

– заявив речник зовнішньополітичного відомства США.

До речі, Метью Міллер прокоментував заяву колишнього посла Росії в США Анатолія Антонова.

Після звільнення з посади в інтерв'ю російським пропагандистам дипломат пригрозив США ядерним конфліктом. Зокрема, посіпака Путіна цинічно заявив, що у випадку, якщо США дозволять Україні бити далекобійною зброєю вглиб Росії, то це стане "серйозним кроком" до ескалації та ядерного конфлікту.

До речі, посла Росії у США Анатолія Антонова Кремль відкликав у жовтні 2024 року. Він очолював посольство з 2017 року.