Когда Путин использует инструмент последней надежды

К ядерным угрозам России нужно относиться очень серьезно. Хотя и вряд ли они могут использовать это сейчас. Ведь это – инструмент последней надежды. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Мир приходит в себя

И они могут его использовать в тот момент, когда, по их мнению, встанет вопрос физического существования политической элиты Москвы.

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Но это не говорит, что на ядерные угрозы России не следует реагировать уже сейчас. Даже наличие таких угроз в информационном поле влияет на общество демократического мира и, соответственно, на принятие решений их правительствами. А также влияет на существующую ядерную безопасность мира.

Колода украинских "козырей"

Безъядерные государства начинают задумываться о необходимости изменения своего статуса. Поскольку, оказывается, член Совбеза ООН не исключает для себя возможность использования ядерного оружия против безъядерного государства. Соответственно, Россия должна получить отпор уже сейчас.

Для эффективного противодействия ядерному шантажу России Украина и страны Запада должны использовать смесь инструментов: как официальных публичных заявлений, так и непубличных асимметричных действий. Публичные заявления для умиротворения мирового общества и руководства неядерных государств. Ассиметричные действия – для наведения беспорядка и хаоса в системе руководства российской империи. Чтобы возможности и желание использования ядерного оружия у Москвы не было.

К этой задаче Украина должна подходить достаточно креативно и асимметрично, исходя из наших сильных сторон. Украина известна своим мощным IT-потенциалом. Этот потенциал и следует использовать. Когда-то Израиль показал такой пример на Иранской ядерной программе.

Здесь может быть множество объектов для "удара". Это может быть "удар" по банковской системе и наведение беспорядков в обществе. Также может быть "удар" по критической инфраструктуре российской империи. К примеру, приведение в аварийное состояние Саяно-Шушенской ГЭС или подобных важных элементов инфраструктуры. Возможен удар по IT-системах промышленного сектора российской империи, инфраструктуре транспортировки нефти и газа. В конце концов это может быть удар по IT-системах ВКС РФ в виде спутниковой сети и элементах ядерной триады.

Возможностей в направлении киберпространства множество, и мы в состоянии это выполнить.

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Идеи на вооружение Западу

Что касается реакции Запада, во-первых, это должен быть ответ в публичном пространстве – посредством заявлений о нанесении ответного ядерного удара по российской империи. Это успокоит Путина, потому что он понимает язык силы. Во-вторых, это должна быть помощь Украине в ее кибератаках. И, в-третьих, это должен быть непубличный и стратегический ответ, на который нельзя отвечать ядерным шантажом.

Такой ответ возможен только единственный – это создание и поддержка вооруженных акций неповиновения в национальных республиках российской империи. Даже при всей своей отмороженности Москва не сможет отвечать ядерным ударом по Казани или Элисте, если там начнутся местные бои за независимость.

Стоит это недорого, и ситуация до этого созрела. Фактически регионы российской империи должны пылать, наводя хаос в системе управления российской империи и чувство беспомощности. Путин должен подозревать каждого регионального руководителя в потенциальном предательстве. Система управления должна развалиться изнутри.

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