В Пентагоне объяснили, как повлияют ядерные угрозы путина на поддержку Украины
Источник:CNN
Российский диктатор владимир путин продолжает угрожать ядерным ударом. Этот шантаж длится более 15 лет.
Ядерные угрозы путина не повлияют на помощь Украине, – Пентагон
В то же время США успокоили украинцев, что угрожающие заявления путина никак не влияют на помощь безопасности от Штатов. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
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Заявления или объявления, слышные из россии, не влияют на обязательства министерства продолжать тесную работу с международными партнерами и союзниками относительно предоставления Украине той поддержки, в которой она нуждается для защиты своей страны,
– подчеркнул представитель Пентагона.
Он отметил, что переговоры о расширении военной помощи продолжаются, в то же время говорится не только о среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что ВСУ необходимо прямо сейчас. Райдер подчеркнул, что не видит, чтобы на эти переговоры повлияли чьи-либо заявления.
Кремль угрожает ядерным оружием: последние новости
- Накануне российские пропагандистки захарова и скабеева начали истерить о "красных линиях" и "ударах по Берлину" . По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, это "глупые "бабские" ультиматумы".
- В то же время президент США Джо Байден 17 сентября предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент России Владимир Путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от путина не является чем-то новым. В то же время предостерег, что нельзя исключать риски.
- Советник главы Офиса Президента Подоляк заявил, что Россия может использовать ядерное оружие под надуманными политическими мотивами. По его словам, это проблема глобального общества.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе пути могут объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Папа Римский Франциск также отреагировал на ядерный шантаж путина – назвал слова главы кремля "безумием".
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