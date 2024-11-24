Россия нанесла удар по Украине баллистической ракетой средней дальности, что, по мнению аналитиков, было необходимым для кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы сохранить свое положение на фоне эскалации конфликта.

24 Канал информирует, что британский журналист Доминик Лоусон в своем материале для The Times напомнил, как несколько недель назад Путин угрожал Западу ответом "подавляющей ядерной огневой мощью", если Украине позволят бить по России дальнобойными ракетами западного производства.

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Путин пытается не потерять лицо

Поскольку Украине сняли ограничения на применение оружия, и она уже несколько раз использовала соответствующие ракеты для ударов по целям на территории России, Путин должен был сделать хоть что-нибудь.

Аналитик также привел примеры, как далеко не единичные ядерные угрозы Путина в конце концов залились лешими угрозами.

"Как-то Вашингтон уже поверил, что Кремль серьезно рассматривает возможность развертывания тактического ядерного оружия в Украине. Это было 2 года назад, когда российские войска ВСУ удалось отбросить. Тогда Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса доложить Сергею Нарышкину (его коллеге на посту главы СВР), что будут делать США, если Москва "станет ядерной", – отмечают в статье.

Китай поставил Россию в неудобное положение

В своих недавних размышлениях Бернс отметил, что Нарышкин выразил уверенность в своем понимании ситуации, утверждая, что президент Путин не планирует использовать ядерное оружие. Кроме того, военный историк Филлипс О'Брайен опубликовал статью в Bulletin of the Atomic Scientists, в которой заявил, что Китай фактически поставил Россию в неудобное положение, заставив Путина подписать совместное коммюнике с президентом Си, в котором российский лидер публично отказался от потенциального использования ядерного оружия.

Путин не хочет мира

Он убежден, что Путин даже не рассматривает вероятности переговоров и настроен только на уничтожение Украины как суверенного государства. Поскольку Россия не стала бы сейчас поддерживать идею о мирном соглашении.

И это, по его словам, должно стать очевидным для Запада, который почему-то убежден в обратном. Зато союзники Киева должны сосредоточиться на том, чтобы объем летальной помощи достигли максимума, чтобы увеличить рычаги влияния Украины.

"Конечно, они этого не делают; но это единственный способ убедить Россию отказаться от своих целей", – добавляет аналитик.

Решится ли Путин на большее

Лоусон охарактеризовал экономическую ситуацию в России как "отвратительную", подчеркнув растущую волну общественного недовольства. Хотя эти настроения остаются в основном подавленными, они вызывают беспокойство относительно потенциальных последствий экономической политики президента Путина.

Аналитик предупредил, что подход Путина, который напоминает "структурную милитаризацию" советских времен, может привести к ужасным последствиям для страны. Отвечая на вопрос о том, "побеждает" ли Путин, Лоусон твердо заявил, что нет. Кроме того, несмотря на существующие угрозы ядерной агрессии против стран НАТО, он скептически высказался относительно вероятности такого нападения, предположив, что лидер Кремля предпочтет сохранить собственную жизнь, чем эскалацию открытого конфликта.