Но внутри Кремля растет признание того, что неоднократные ядерные угрозы начинают терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются,

– пишет издание.

Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, заявили, что Путин рассчитывает на более ограниченный ответ Запада на разрешение на удары дальнобойным оружием.

Российский чиновник говорит, что произошло "перенасыщение" ядерными угрозами и они уже никого не пугают. Еще один ученый страны-агрессора отмечает, что ядерный вариант является "наименее возможным".

Это действительно приведет к недовольству среди партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, это не очень эффективно,

– утверждает он.

Путин ищет ряд вариантов, чтобы сдержать поддержку Запада для Украины и попытаться внедрить свои красные линии. Ядерные меры или прямое нападение на территорию НАТО будут рассматриваться только в том случае, если "Путин почувствует, что существует угроза существованию России в ее нынешнем виде, когда он считает, что другого выхода нет".

Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры на Западе, где участие России будет трудно доказать. В частности, Кремль может обратиться за помощью к хуситам.

Связанный с Кремлем военный аналитик предположил, что возможные ответы могут включать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются F-16. Другие же эксперты называют этот вариант маловероятным.