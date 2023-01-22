В Россию внезапно вернулась ядерная риторика: с чем это связано и какие угрозы
Спикер российской госдумы Вячеслав Володин снова начал угрожать миру ядерным оружием. Однако когда ранее российские власти также прибегали к ядерным угрозам, их союзники – Китай и Индия – предупреждали, что лучше такую риторику не использовать.
Эта риторика вернулась в последние две недели, и раньше Володина угрожать ядерным оружием начали Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев и даже Патриарх Кирилл. Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Реакция на поставку оружия Украине
По его словам, Володин угрожает уже не в первый раз. Его заместитель Петр Толстой заявлял, что "в списке целей российских ядерных сил Лондон на первом месте".
Российская верхушка вернулась к такой риторике, потому что им тяжело, ведь Украине поступает новый пакет вооружения,
– считает политтехнолог.
Он провел параллели, что эта риторика вернулась именно тогда, когда союзники заявили о поставках Украине тяжелого оружия. Когда решался вопрос предоставления Украине HIMARS, россияне тоже угрожали ядерным оружием.
"Когда сейчас решается вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, они снова повторяют свои угрозы. Очевидно, это противовес поставке тяжелых танков в Украину. Они пытаются уговорить Запад: давайте не будем усиливать эскалацию", - подчеркнул Шейтельман.
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Запад уже не реагирует
По его мнению, судя по поставкам Украине примерно 1000 БТР и БМП, о чем было договорено на последнем "Рамштайне", Запад перестал верить в истории о ядерной угрозе.
"Все понимают, что она в теории существует, но она уже не останавливает Запад от поставок любого оружия Украине", – подчеркнул Михаил Шейтельман.
Ядерный шантаж России: последние новости
- По информации международных расследователей Владимир Путин не отказался от идеи применить ядерное оружие. При этом российский диктатор может рассматривать целью не Украину. Журналист независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о том, что Путин вполне серьезно готов нанести ядерный удар по Польше.
- Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия обязательно должна проиграть в этой войне. Заместитель председателя Совета Безопасности России Димитрий Медведев отреагировал на слова Шольца очередными ядерными угрозами. Он отметил, что проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.
- В России еще раз продемонстрировали, что готовы уничтожить мир ради иллюзорных планов диктатора Путина. Собственно, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров констатировал, что Кремль может принять решение о том, чтобы нажать на "красную кнопку".