Если бы кремлевский диктатор хотел бы применить ядерное оружие, он сделал бы это. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Мы слышим эту риторику сейчас. В основном это для того, чтобы не дать возможности принять решение дать Украине достаточное количество дальнобойных средств поражения и разрешения работать ими по российской территории", – сказал он.

Обратите внимание! Изменения в ядерную доктрину России, о которых заявил Путин, включают расширение описания государств и военных союзов, относительно которых возможно ядерное сдерживание, а также дополнение перечня угроз, которые могут побудить к ядерному ответу.

"Пока что это страшилки"

Роман Свитан отметил, что Украине не стоит реагировать на ядерный шантаж Кремля, хотя ожидать можно разного. Но если бы Путин хотел применить это вооружение, достаточно было бы его распоряжения. Если его нет, то на это есть веские причины.

Эти причины – это несогласие с применением ядерного оружия в третьем тысячелетии, какая бы это ни была страна. Потому что тот десяток ядерных стран, которые имеют его в своем распоряжении, теряют определенный статус. А этот статус приносит большие дивиденды в экономику этих стран,

– объяснил военный эксперт.

Если Россия применит ядерное оружие, то все ядерные государства потеряют этот статус. Потому что сразу несколько десятков стран начнут производить ядерное оружие и никто не сможет им этого запретить.

"Вероятнее всего, именно это давление сдерживает Путина от применения тактического ядерного оружия. Не говорю уже о стратегическом. Пока это страшилки", – добавил полковник ВСУ в запасе.