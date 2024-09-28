Якби кремлівський диктатор хотів би застосувати ядерну зброю, він зробив би це. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Читайте також Нові погрози Путіна: у чому суть зміни ядерної доктрини й що це дасть Кремлю

"Ми чуємо цю риторику зараз. В основному це для того, щоб не дати можливості прийняти рішення дати Україні достатню кількість далекобійних засобів ураження та дозвілу працювати ними по російській території", – сказав він.

Зверніть увагу! Зміни у ядерну доктрину Росії, про які заявив Путін, включають розширення опису держав і військових союзів, щодо яких можливе ядерне стримування, а також доповнення переліку загроз, що можуть спонукати до ядерної відповіді.

"Поки що це страшилки"

Роман Світан зазначив, що Україні не варто реагувати на ядерний шантаж Кремля, хоча очікувати можна різного. Але якби Путін хотів застосувати це озброєння, достатньо було б його розпорядження. Якщо його нема, то на це є вагомі причини.

Ці причини – це незгода із застосуванням ядерної зброї у третьому тисячолітті, яка б це не була країна. Бо той десяток ядерних країн, які мають його у своєму розпорядженні, втрачають певний статус. А цей статус приносить великі дивіденди в економіку цих країн,

– пояснив військовий експерт.

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то усі ядерні держави втратять цей статус. Тому що одразу кілька десятків країн почнуть виготовляти ядерну зброю і ніхто не зможе їм цього заборонити.

"Найімовірніше, саме цей тиск стримує Путіна від застосування тактичної ядерної зброї. Не кажу вже про стратегічну. Поки це страшилки", – додав полковник ЗСУ в запасі.