Путин был довольно хитрым: существовала ли угроза ядерного удара осенью 2022 года

С начала войны от Владимира Путина регулярно звучат ядерные угрозы. Глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что осенью 2022 года был настоящий риск применения Кремлем ядерного оружия в Украине. В то же время со стороны России существуют и другие серьезные угрозы.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что и сегодня россияне, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков, почти ежедневно угрожают ядерной атакой. Однако на Западе считают это стремлением Кремля способствовать самосдерживанию Запада по поддержке Украины.

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Имело бы катастрофические последствия

В начале так называемой "СВО" Россия считала, что она завершится за несколько недель и враг захватит Киев "за три дня".

Путин был достаточно хитрым и умным со своими ядерными угрозами,

– заметил он.

Когда все пошло очень плохо, ситуация изменилась. Россияне потеряли много военных и техники в Чернобыле и на севере от Киева.

Именно тогда Путин и его генералы рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия,

– отметил полковник армии Великобритании в запасе.

Однако разведки США и Великобритании очень быстро связались с Кремлем и дали понять россиянам, что это имело бы катастрофические последствия для их страны.

"Война в Украине уже длится третий год, однако с ее начала россияне хитро используют это против робких западных лидеров в Европе. Однако сейчас уже даже самые обеспокоенные западные лидеры поняли, что бряцание оружием со стороны Кремля – блеф и болтовня", – подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Оказывает огромное психологическое влияние

В то же время Россия использует в Донецкой области химическое оружие, и это, по его словам, вызывает беспокойство.

Россияне применяют средство борьбы с массовыми беспорядками – хлорпикрин. Также они могут перейти к использованию значительно более смертоносного химического оружия,

– отметил он.

Однако спецслужбы США и Великобритании наверняка четко дают понять россиянам, что это было бы неприемлемо. Также союзники Украины, вероятно, имеют план, как этому противодействовать.

Угроза использования ядерного и химического оружия имеет огромное психологическое воздействие, гораздо большее, чем физическое. Поскольку у Путина нет ни морали, ни угрызений совести, он с удовольствием ежедневно угрожает этим оружием Украине и Западу. Однако западные политические лидеры осознают, что эти угрозы являются пустыми, и заботятся о том, чтобы украинские военные имели все необходимое для противодействия им,

– подчеркнул Хемиш де Бреттон-Гордон.

Важно! Директор ЦРУ Билл Бернс рассказал, что в начале войны был риск применения Россией тактического ядерного оружия по территории Украины. Однако он передал четкий месседж Кремлю от Джо Байдена, какие последствия могут ожидать Россию. Также он считает, что Запад не может себе позволить испугаться бряцания ядерным оружием со стороны Москвы