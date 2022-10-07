Ситуация с ядерным оружием для Путина безвыходна, поэтому очень опасна, – Орешкин

Владимир Путин в любом случае находится в проигрышной ситуации. Да, если он использует ядерное оружие – реакция союзников Украины будет сокрушительной, если же нет – у него иссякнет ресурс.

Поскольку у него нет настоящих союзников, а оружие он может покупать разве что у Ирана. В отличие от нашего государства, имеющего поддержку партнеров. Такое мнение 24 каналу озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Путину остается только блеф

Остается только блеф, то есть устрашение и шантаж атомной бомбой или, не дай Бог, демонстрация серьезности этого блефа,

– отметил российский политолог.

Он отметил, что стратегический ядерный удар будет являться быстрой катастрофой для значительной части Северного полушария. Однако в конце концов Россия проигрывает, потому что она одна и весь мир против нее. Если российский президент применит тактическое ядерное оружие по территории Украины, то будет ответ наших союзников.

По его мнению, Запад не будет бить по территории России, разве если ощутят опасность применения стратегического ядерного оружия. Скорее всего, ответ будет по войскам страны-агрессорки на захваченных территориях – они будут уничтожены.

"Соединенные Штаты дали понять, что использование ядерного оружия – это "красная линия", по которой последует "акция возмездия", – отметил Орешкин.

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"Путин – загнанная в угол крыса"

Ситуация с ядерным оружием безысходна и этим опасна, поскольку сам Путин неоднократно говорил, что загнанная в угол крыса становится опасной.

– подчеркнул российский политолог.

По его мнению, сейчас Запад занят тем, чтобы минимизировать опасность, исходящую от "загнанной в угол крысы". Кроме того, то, что российский президент с начала полномасштабной войны лязгает ядерным оружием свидетельствует о том, что он понимает – оно полезно, пока он не использовал его.

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