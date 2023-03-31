Приказ Путина могут не выполнить, – Галлямов предположил условия применения ядерного оружия

Россия неоднократно угрожала миру ядерной войной. Недавно Владимир Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Российский диктатор может нажать ядерную кнопку, когда поймет, что проиграл.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов. По его словам, после проигрыша диктатор станет нелегитимным президентом, потому его приказ могут не выполнить.

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Может ли Путин нажать ядерную кнопку

Галлямов отметил: Путин, начав полномасштабное вторжение в Украину, показал миру, что способен на все. Поэтому нельзя исключать вероятность того, что диктатор нанесет ядерные удары.

Оппозиционер предположил, что Путин может нажать ядерную кнопку, когда поймет свой проигрыш. Тогда он будет напуган и, по всей вероятности, захочет избежать наказания и применить ядерное оружие.

Другое дело, что эту команду могут не выполнить. Путин ее отдаст в тот момент, когда уже не будет легитимным правителем. Тогда есть большой шанс, что офицеры минобороны, отвечающие за приведение этого оружия в действие, не выполнят приказ,

– считает политолог.

Бывший спичрайтер Путина объяснил, что для применения этого оружия недостаточно просто нажать ядерную кнопку. Это большая процедура, несколько операций должно выполнить минобороны России, Генштаб, руководство подразделений, которые контролируют ядерное оружие.

"Путин не будет давать команду начинать ядерную войну, когда у него еще есть надежда. Пока он еще легитимен, то команду не отдаст. Он даст команду, когда уже потеряет надежду. В этот момент он будет с очень шаткой легитимностью", – отметил Галлямов.

Галлямов о ядерных угрозах России: смотрите видео

Настроения среди россиян

Аббас Галлямов вспомнил разговор продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, в котором они ругали руководство России. По его мнению, это свидетельствует о том, что даже те, что официально клянутся в верности и любви к Путину, в реальности считают его подлецом и преступником, который заслуживает наказания.

"Нет никаких гарантий, что среди офицеров войск, отвечающих за ракетные войска стратегического значения, нет людей с такими же настроениями. Вполне возможно, что они там есть", – добавил оппозиционер.

Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси