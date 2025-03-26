Россия возобновила ядерную риторику: что на этот раз задумал Путин

Разведывательные ведомства США считают, что Россия все еще может применить ядерку по Украине. На самом деле Кремль с другой целью время от времени вспоминает об оружии массового поражения.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Россия всегда рассказывает о ядерном оружии, когда им нужно скорректировать негативную для них политическую тенденцию.

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Почему Россия вспомнила о ядерке

Как отметил Божко, сейчас Россию несколько символически прижали. Соединенные Штаты поддерживают идею полного перемирия. Однако Кремль с этим не соглашается. Также Путин не хочет разговаривать о Запорожской АЭС.

Фактически Россия отказывается от нескольких пунктов плана Трампа, который хочет навязать его и Украине, и стране-агрессору. В ответ Путин не имеет чем давить на Россию.

В этих условиях Россия в целом не имеет каких-то средств давления на США. Говорить об экономическом давлении можно было во времена Байдена, когда там боялись скачков цен на нефть. Сейчас Штаты этого не боятся. Поэтому остается один "крючок" – ядерное оружие. При этом он больше нужен как аргумент в политической риторике,

– отметил Божко.

Именно использование ядерного оружия станет серьезным вызовом для Трампа. Хотя президент США кажется не очень ответственным человеком, но он не любит, когда его "берут на понт". И применение ядерного оружия не заставит Штаты ослабить свою позицию. Все будет наоборот.

Россия пользуется определенным "пробным" периодом, когда Трамп нащупывает общую конъюнктуру. Он пробует выяснить, точно ли война с Россией – это конфликт между Россией и Западом. Или же можно ли все свести к противостоянию России и Украины. Россия видит тут конфликт с Западом, но на территории Украины за счет жизней, материальных ценностей и части будущего украинского народа,

– отметил Божко.

Добавим, недавно в Сенате состоялся ежегодный доклад "Всемирная угроза". Американские разведчики убеждены, что риск того, что Россия применит ядерное оружие по Украине, существует.