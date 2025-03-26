Россия возобновила ядерную риторику: что на этот раз задумал Путин
- Американские разведчики считают, что Россия все еще может применить ядерное оружие по Украине. По их мнению, нельзя отбрасывать такой риск.
- Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко объяснил, почему Россия время от времени снова включает свой ядерный шантаж.
Разведывательные ведомства США считают, что Россия все еще может применить ядерку по Украине. На самом деле Кремль с другой целью время от времени вспоминает об оружии массового поражения.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Россия всегда рассказывает о ядерном оружии, когда им нужно скорректировать негативную для них политическую тенденцию.
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Почему Россия вспомнила о ядерке
Как отметил Божко, сейчас Россию несколько символически прижали. Соединенные Штаты поддерживают идею полного перемирия. Однако Кремль с этим не соглашается. Также Путин не хочет разговаривать о Запорожской АЭС.
Фактически Россия отказывается от нескольких пунктов плана Трампа, который хочет навязать его и Украине, и стране-агрессору. В ответ Путин не имеет чем давить на Россию.
В этих условиях Россия в целом не имеет каких-то средств давления на США. Говорить об экономическом давлении можно было во времена Байдена, когда там боялись скачков цен на нефть. Сейчас Штаты этого не боятся. Поэтому остается один "крючок" – ядерное оружие. При этом он больше нужен как аргумент в политической риторике,
– отметил Божко.
Именно использование ядерного оружия станет серьезным вызовом для Трампа. Хотя президент США кажется не очень ответственным человеком, но он не любит, когда его "берут на понт". И применение ядерного оружия не заставит Штаты ослабить свою позицию. Все будет наоборот.
Россия пользуется определенным "пробным" периодом, когда Трамп нащупывает общую конъюнктуру. Он пробует выяснить, точно ли война с Россией – это конфликт между Россией и Западом. Или же можно ли все свести к противостоянию России и Украины. Россия видит тут конфликт с Западом, но на территории Украины за счет жизней, материальных ценностей и части будущего украинского народа,
– отметил Божко.
Добавим, недавно в Сенате состоялся ежегодный доклад "Всемирная угроза". Американские разведчики убеждены, что риск того, что Россия применит ядерное оружие по Украине, существует.