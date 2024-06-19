США готовы отвечать: что стоит за новыми "ядерными намеками" Путина

Владимир Путин продолжает свои ядерные угрозы, Россия проводит учения по применению ядерного оружия. Такие заявления и действия российского диктатора могут быть блефом, или же и нет.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что пока Путин применяет только конвенционное оружие. Однако США становится более решительными в ответе России в случае применения ядерного оружия.

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Что стоит за ядерными угрозами Путина

Ядерное давление, которое осуществляет Путин, по словам военного эксперта, с одной стороны, является блефом, с другой-подготовкой к применению тактического ядерного оружия. Украина должна готовиться к худшему сценарию. Россияне сейчас юридически меняют свое законодательство для более легкого применения ядерного оружия, когда Путин надумает это сделать. Кроме того, они каждый месяц проводят ядерные учения. Российский диктатор пока решает свои вопросы конвенционным оружием.

Ему больше выгодно (конвенционное оружие – 24 Канал), чем невыгодно, с военной и политической точки зрения,

– отметил Романенко.

На что готов Запад

США заявляли, что в случае применения российским диктатором ядерного оружия, они уничтожат все войска России. По мнению военного эксперта, реализация такой позиции еще под вопросом.

Однако есть и сдвиги. Контрдавление на страну-агрессора, по словам Романенко, заключается в показе американцами, что они, как никогда, со своим ядерным оружием готовы отвечать.

Американцы показывают достаточно серьезную степень ответа. Так отрабатывают свои учения, например, самолеты носители ядерного оружия отрабатывали атаки на Калинград,

– отметил военный эксперт.