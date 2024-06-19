Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що поки Путін застосовує лише конвенційну зброю. Однак США стає більш рішучими у відповіді Росії в разі застосування ядерної зброї.

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Що стоїть за ядерними погрозами Путіна

Ядерний тиск, який здійснює Путін, за словами військового експерта, з одного боку, є блефом, з іншого-підготовкою до застосування тактичної ядерної зброї. Україна повинна готуватись до найгіршого сценарію. Росіяни зараз юридично змінюють своє законодавство для легшого застосування ядерної зброї, коли Путін надумає це зробити. Крім того, вони кожного місяця проводять ядерні навчання. Російський диктатор поки що вирішує свої питання конвенційною зброєю.

Йому більше вигідно (конвенційна зброя – 24 Канал), ніж невигідно, з військового та політичного погляду,

– зауважив Романенко.

На що готовий Захід

США заявляли, що в разі застосування російським диктатором ядерної зброї, вони знищать всі війська Росії. На думку військового експерта, реалізація такої позиції ще під питанням.

Однак є й зрушення. Контртиск на країну-агресорку, за словами Романенка, полягає у показі американцями, що вони, як ніколи, зі своєю ядерною зброєю готові відповідати.

Американці показують досить серйозну ступінь відповіді. Тако опрацьовують свої навчання, наприклад, літаки носії ядерної зброї опрацьовували атаки на Калінград,

– зауважив військовий експерт.