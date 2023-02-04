Россия пытается напугать мир: влияют ли на Запад ядерные угрозы Кремля

Дмитрий Медведев снова принялся угрожать миру ядерным оружием. В Москве уже даже не хватает фантазии на то, чтобы придумывать что-нибудь новое.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Саакян. По его словам, ядерные угрозы замглавы совбеза России стали реакцией на то, что США могут предоставить Украине ракеты GLDSB.

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Прихвостень Путина заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны государства-агрессора возможны "только удары возмездия" вплоть до применения ядерного оружия.

"У России – кризис фантазии"

Саакян отметил, что Медведев напечатал якобы новые угрозы. Однако, по словам политолога, возникает стойкое ощущение, что мы вернулись во времени в февраль – март 2022 года. Тогда со стороны России также звучали заявления о "ядерном пепле" и другой бред.

В России – кризис фантазии. Они фактически снова поднимают ту же риторику, хотя ситуация уже значительно изменилась,

– отметил Саакян.

Он добавил, что восстановление ядерного шантажа свидетельствует о кризисных явлениях в стране-агрессоре.

"Они пытаются напугать мир тем, что победа над Россией возможна только на пепелище, причем радиоактивном. Но в принципе, кроме пропаганды, никакого другого смысла здесь нет", – сказал политолог.

Как Запад реагирует на ядерные угрозы со стороны России

Саакян отметил, что на Западе все еще прислушиваются к ядерным угрозам со стороны Кремля.

Но эти заявления уже не вызывают страха или какой-либо деструктивной реакции. Западные страны просто становятся более осторожными в риторике, однако продолжают делать то, что делали,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что, несмотря на ядерные угрозы со стороны России, союзники не отступают от своей линии поддержки Украины.

Киеву продолжают выделять военную помощь.

Танковая коалиция продолжает работать.

Продолжается диалог о предоставлении Украине самолетов.

Киеву предоставляют дальнобойные ракеты.

Следовательно, Россия не получает того результата, которого стремится добиться, играя на теме ядерного оружия.

Олег Саакян рассказал о реакции Запада на ядерные угрозы: смотрите видео

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