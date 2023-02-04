Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, ядерні погрози заступника голови радбезу Росії стали реакцією на те, що США можуть надати Україні ракети GLDSB.

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Прихвостень Путіна заявив, що якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, з боку держави-агресора можливі "тільки удари відплати" аж до застосування ядерної зброї.

"У Росії – криза фантазії"

Саакян зазначив, що Медвєдєв надрукував нібито нові погрози. Однак, за словами політолога, виникає стійке відчуття, що ми повернулися у часі у лютий – березень 2022 року. Тоді з боку Росії також лунали заяви про "ядерний пєпєл" та інша маячня.

У Росії – криза фантазії. Вони фактично знову підіймають ту саму риторику, хоча ситуація вже значно змінилася,

– зауважив Саакян.

Він додав, що відновлення ядерного шантажу свідчить про кризові явища у країні-агресорі.

"Вони намагаються налякати світ тим, що перемога над Росією можлива лише на згарищі, причому радіоактивному. Але в принципі, окрім пропаганди, ніякого іншого сенсу тут немає", – сказав політолог.

Як Захід реагує на ядерні погрози з боку Росії

Саакян зазначив, що на Заході все ще прислухаються до ядерних погроз з боку Кремля.

Але ці заяви вже не викликають страху чи якоїсь деструктивної реакції. Західні країни просто стають обережнішими у риториці, однак продовжують робити те, що робили,

– наголосив політолог.

Він додав, що, попри ядерні погрози з боку Росії, союзники не відступають від своєї лінії підтримки України.

Києву й далі виділяють військову допомогу.

Танкова коаліція продовжує працювати.

Триває діалог щодо надання Україні літаків.

Києву надають далекобійні ракети.

Відтак, Росія не отримує того результату, якого прагне досягти, граючи на темі ядерної зброї.

Чи може Кремль застосувати ядерну зброю: коротко