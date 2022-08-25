Поведение россии на международной арене и в войне против Украины становится причиной еще большей изоляции путинского режима от мира. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Шантаж с ЗАЭС провалился

Эксперт считает, что путинский шантаж продолжится, в том числе и относительно Запорожской АЭС. Это вызовет ответную реакцию на Западе. Кроме того, у главы кремля есть другие инструменты, которыми он может давить на страны.

У путина широкий инструментарий шантажа: от цен на энергоносители и взрыва на атомной станции до ядерного оружия и перспектив вторжения к новым соседям. С ЗАЭС не сложилось, потому что Европа понимает, что если вдруг на самом деле там что-нибудь произойдет, то пострадает не только Украина, но и часть территории россии, беларусь и европейские страны,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, по этой причине Великобритания и США пригрозили применением протокола статьи 5 о коллективной защите, поскольку это является прямой угрозой жителям стран альянса.

"Это немного усмирило путина. Он же пытался рассказать, что воюет с НАТО, но он с НАТО не воюет. Если бы он воевал с НАТО – там было бы все совсем по-другому", – добавил Тизенгаузен.

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Изоляция углубляется

По его мнению, в кремле не понимают, что происходит. Ярким примером этого стало то, что россия пыталась во второй раз созвать Совет безопасности ООН, потому что "Украина якобы обстреливает собственную атомную электростанцию, которую россия напичкала техникой и взрывчаткой".

Логика в кремле – что Украина пытается себя похоронить под ядерным пеплом. россия ведет такую странную игру, что она уже достала даже спокойные страны, которые к ней относиться лояльно,

– резюмировал политтехнолог.

Что происходит на Запорожской АЭС: последние события

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.

В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.

В Энергоатоме считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.

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