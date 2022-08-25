Поведінка росії на міжнародній арені та у війні проти України стає причиною ще більшої ізоляції путінського режиму від світу. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Шантаж із ЗАЕС провалився

Експерт вважає, що путінський шантаж продовжиться, зокрема й щодо Запорізької АЕС. Це зустрічатиме відповідну реакцію на Заході. Крім того, у глави кремля є інші інструменти, якими він може тиснути на країни.

У путіна широкий інструментарій шантажу: від цін на енергоносії та вибуху на атомній станції, до ядерної зброї та перспектив вторгнення до нових сусідів. Із ЗАЕС не склалося, бо Європа розуміє, що якщо раптом насправді там щось станеться, то постраждає не лише Україна, а й частина території росії, білорусь та європейські країни,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, з цієї причини Велика Британія та США пригрозили застосуванням протоколу статті 5 про колективний захист, позаяк це є прямою загрозою жителям країн альянсу.

"Це трохи втихомирило путіна. Він же намагався розповісти, що воює з НАТО, але він з НАТО не воює. Якби він воював би із НАТО – там було б усе зовсім по-іншому", – додав Тизенгаузен.

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Ізоляція поглиблюється

На його думку, у кремлі не розуміють, що насправді відбувається. Яскравим прикладом цього стало те, що росія намагалася вдруге скликати Раду безпеки ООН, тому що "Україна нібито обстрілює власну атомну електростанцію, яку росія напхала технікою та вибухівкою".

Логіка у кремлі – що Україна намагається себе поховати під ядерним попелом. росія веде таку дивну гру, що вона вже дістала навіть спокійні країни, які до неї ставитись лояльно,

– резюмував політтехнолог.

Що відбувається на Запорізькій АЕС: останні події

Дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.

Окупанти завезли на ЗАЕС ще більше військових і техніки. Загалом на території атомної станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових.

Унаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.

В Енергоатомі вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.

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