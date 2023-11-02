Стало известно, чем Запад пригрозил России и заставил прекратить ядерный шантаж, – FT

США, Франция и Великобритания пообещали Путину ответ, когда он в прошлом году угрожал ядерным оружием. В частности, эти страны пообещали Кремлю ответить с помощью оружия.

Журналист сообщил эту информацию, ссылаясь на неназванных действующих и бывших чиновников. Издание отмечает что надолго устранило с российской риторики ядерные угрозы.

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Что известно об ответе на ядерный шантаж Путина

Макс Селдон в статье написал, что глава Кремля Владимир Путин в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине.

После оккупации четырех регионов Украины диктатор пообещал "использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении" для защиты завоеванных земель.

Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений,

– написал журналист.

Его собеседник также сказал, что во время визита в Россию в марте 2023 года глава Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия.

В то же время источники журналистов в НАТО говорили о "физическом ответе", если Россия нанесет ядерный удар по Украине. Однако тогда конкретику не озвучивали.

Итак, осенью 2022 года Путин заявил, что использование тактического ядерного оружия не имеет "ни политического, ни военного смысла" и почти перестал говорить о ядерных угрозах. В то же время журналист со ссылкой на экспертов заявил, что Кремль сейчас прибегает к теме ядерного оружия, чтобы сдерживать дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада.

Что этому предшествовало