Соответствующий проект резолюции зарегистрировали в Сенате демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Утверждают на документальном уровне

Американские конгрессмены отметили, что в случае ядерного удара российскими силами по Украине, произойдет выброс радиации и радиоактивное облако сможет достичь любой страны НАТО в Европе. И это Альянс может расценивать как нападение на него.

Об этом говорилось и год назад. А сейчас внесено в резолюцию для того, чтобы это имело форму документа,

– объяснил военный эксперт.

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Он напомнил, что первые ядерные угрозы со стороны России возникли летом 2022 года. Тогда прозвучало заявление, что НАТО будет считать использование ядерного оружия России, в результате которого радиация попадет в страны Альянса, нападением на себя. Если граждане, проживающие в странах НАТО, подвергнуться радиоактивному заражению, это будет расценено как покушение на убийство. Ведь от радиации на сегодняшний день лекарств нет.

"Сейчас США пытается на документальном уровне это утвердить. Посмотрим, как проголосует Сенат. И станет ли это инструментом действия. А также это еще одно предупреждение для России", - подчеркнул Олег Жданов.

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Важно! Проект резолюции о том, что НАТО будет считать нападением использования Россией тактического ядерного оружия в Украине зарегистрировали в Сенате США демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм. Они уточнили, что это касается использования любого тактического ядерного оружия Россией, Беларусью или их руководством, а также подрыва ядерного объекта, который может привести к выбросу радиации на территории стран НАТО.

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