Відповідний проєкт резолюції зареєстрували в Сенаті демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Затверджують на документальному рівні

Американські конгресмени зазначили, що у випадку ядерного удару російськими силами по Україні, здійсниться викид радіації і радіоактивна хмара зможе досягти будь-якої країни НАТО в Європі. І це Альянс може розцінювати як напад на нього.

Про це мовилось й рік тому. А зараз внесено до резолюції для того, щоб це мало форму документа,

– пояснив військовий експерт.

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Він нагадав, що перші ядерні погрози з боку Росії з'явились влітку 2022 року. Тоді прозвучала заява, що НАТО буде вважати використання ядерної зброї Росії, внаслідок якого радіація потрапить у країни Альянсу, нападом на себе. Якщо громадяни, що проживають в країнах НАТО зазнають радіоактивного зараження, це буде розцінено як замах на вбивство. Адже від радіації на сьогодні ліків немає.

"Зараз США намагається на документальному рівні це затвердити. Подивимось, як проголосує Сенат. І чи стане це інструментом до дії. А також це ще одне попередження для Росії", – підкреслив Олег Жданов.

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Важливо! Проєкт резолюції про те, що НАТО буде вважати нападом використання Росією тактичної ядерної зброї в Україні зареєстрували в Сенаті США демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем. Вони уточнили, що це стосується використання будь-якої тактичної ядерної зброї Росією, Білоруссю чи їхніми посібниками, а також підрив ядерного об'єкта, який може призвести до викиду радіації на території країн НАТО.

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