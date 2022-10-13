Путин применит ядерное оружие, когда будет знать, что ему за это ничего не будет, – Зеленский
Источник:ZDFheute Nachrichten
Мир должен дать понять диктатору из Кремля, что его не боятся, а за поступки будет ответственность. Ведь тот угрожает ядерным оружием, понимая, что ему за это ничего не будет.
Слабая позиция Путина не остановит. Нужна только сильная и общая позиция всего цивилизованного мира. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому медиа ZDF.
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Сильную позицию мира должен понимать именно Путин
Эту позицию должен понимать именно российский диктатор. Ведь если он захочет использовать ядерное оружие, то сделает это тогда и только тогда, когда будет знать, что после применения ему ничего не будет. И именно поэтому Украина говорила о превентивных санкциях и перед вторжением, и перед массированными ракетными ударами.
Владимир Путин выпустил 10 октября около 100 ракет по территории Украины именно потому, что ему все еще не больно.
А что касается своего общества, он чувствует – он слабеет, доверие слабеет, и он на поле боя ничего не может показать, ему нужно оправдываться. Вот он и 100 ударов нам нанес,
– сказал Владимир Зеленский.
Чтобы Путин не увеличивал обороты в своих угрозах миру и не поднимал ставки, мир должен вместе решить, как обойтись без России, как пройти зиму без ее энергетических ресурсов. Ведь в противном случае тот и дальше будет "выкручивать руки" Европе.
Путин должен бояться
Только общая сильная позиция мира, ощущаемая диктатором, заставит его не применять ядерное оружие в частности. Ведь Путин будет бояться потерять свою власть, бояться, что "его же население его сожрет".
Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться. Почему одного человека боится мир?
– отметил Президент Украины.
Владимир Путин – всего лишь человек, а весь мир не должен бояться одного человека.
Ядерные угрозы Путина: что известно
- Путин снова начал разбрасываться ядерными угрозами миру 21 сентября. Тогда же он заявил, что Россия будет использовать все имеющиеся средства для защиты своих территорий, а также что он не блефует.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что применение ядерного оружия Путиным приведет к поражению России. То, что российский президент с начала полномасштабной войны лязгает ядерным оружием свидетельствует, что он понимает – ядерное оружие полезно, пока он не использовал его.
- В США заявили, что ответ на ядерную атаку со стороны Кремля будет решительным. Так, в случае применения ядерного оружия против Украины, последствия для России будут катастрофическими.
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