Градус ядерного шантажа большой, – эксперт рассказала, что может дать "под дых" путину

Россия прибегает к ядерному шантажу. Наиболее убедительным ответом на это может стать введение Европой санкций против компании росатом.

Об этом 24 каналу сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная. Она подчеркнула, что мировому сообществу нужно объединить усилия и бить по россии санкциями.

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Как Европа должна была отреагировать на ядерный шантаж россии

Кошарная отметила, что Запад должен ввести экономические санкции против компании росатом.

Потому что наиболее существенное, что может ударить "под дых" кириенко, правой руке путина, это санкции против росатома, его зарубежных проектов, против поставок вооружения, ядерного топлива, а также запрет строительства АЭС в Венгрии по российскому проекту и по российскому кредиту,

– заявила эксперт.

Она подчеркнула, что это первое, что необходимо сделать. Поэтому мировое сообщество должно объединиться.

Потому что градус уже достиг очень высокого уровня и последствия могут быть печальными,

– сказала Кошарная.

По ее словам, это касается как самой россии, потому что радиоактивность полетит туда, если ветер будет соответствующего направления, так и Центральной Европы. Поэтому нужно объединить усилия и бить по россии санкциями.

Кошарная о градусе ядерного шантажа россии: смотрите видео

Почему это до сих пор не сделано

Кошарная считает, что вопрос применения экономических санкций против росатома непрост.

Я, с одной стороны, считаю, что здесь просчеты нашей дипломатии, а также странная позиция министра энергетики и главы Госатомрегулирования Украины,

– заявила эксперт.

Во-вторых, напомнила она, в мае 2014 года вышло коммюнике Европейского Союза о том, что страны Центральной Европы, имеющие реакторы советского типа, должны диверсифицировать поставки топлива. Речь шла о таких странах, как Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, которые покупали топливо у российской компании ТВЭЛ.

По ее словам, Украина с 2014 года принципиально отказалась от инжиниринговых услуг россии. Она максимально увеличила закупку топлива производства шведской компании Вестингауз.

К сожалению, не нашлось сил надавить на эти страны Центральной Европы, чтобы они быстрее занимались квалификацией поставщика ядерного топлива Вестингауз. Здесь, к сожалению, такая ситуация, что только Вестингауз и ТВЭЛ умеют производить это топливо для советских реакторов. Это промедление смерти подобно,

– подчеркнула Кошарная.

Поэтому, добавила она, то, почему Центральная Европа не сделала шагов для диверсификации и для того, чтобы обезопасить себя от шантажа россии – это вопрос уже Европейскому Союзу, Еврокомиссии, Евроатому, который дал разрешение на строительство в Венгрии двух энергоблоков по российскому проекту и по российскому кредиту.

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