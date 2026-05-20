Путин снова взялся за "ядерную дубинку": эксперт оценил реальные риски новых угроз

12 мая в России заявили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Также Владимир Путин снова заговорил, что комплекс "Орешник" могут оснастить ядерными боеголовками. Диктатор уже не впервые берется за ядерный шантаж.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в России время от времени угрожают всему миру ядерным оружием. Несмотря на все громкие заявления, сейчас диктатор Путин обладает лишь двумя инструментами влияния на другие страны. И оба являются достаточно специфическими.

Почему Россия снова угрожает ядерным оружием?

По словам Богданова, фактически сейчас Россия имеет только два "оружия" – это террор и "понты". Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы минимизировать последствия от российского террора.

Ядерный шантаж относится к категории "понтов". На самом деле Россия боится прямой конфронтации с НАТО, ведь они не имеют возможности выдержать такую войну. Но есть другие способы показать, "какие они сильные".

Поэтому Россия "машет палкой", угрожает ударами, рассказывает о ядерном оружии. Это для них является механизмом демонстрации остатка влияния и мощи,

– отметил Богданов.

По его мнению, европейским странам здесь нужно приготовиться. Россия и в дальнейшем будет давить на них. В частности там попытаются привести к власти различные ультраправые партии, которые симпатизируют Кремлю. В частности речь идет и об "Альтернативе для Германии". России нужно влиятельное дружественное правительство после поражения партии Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап заметил, что об успешном испытании ракеты "Сармат" заявил только один Путин. С технической точки зрения она является достаточно сложной для того, чтобы поставить ее на вооружение. Уже был зафиксирован случай, когда эта ракета взорвалась в шахте.

Может ли Россия ударить ядерным оружием по Украине?

Россия обладает ядерным оружием, но так и не применила его по Украине после более чем 4 лет полномасштабной войны. Такая потенциальная атака принесет врагу слишком много рисков. В частности здесь стоит обратить внимание на позицию Китая, который всегда категорически высказывается против не только использования, но и угроз ядерным оружием. Россия зависима от КНР, которая является крупнейшим покупателем нефти в РФ.

По словам Богданова, Путин и другие представители режима и в дальнейшем будут заниматься шантажом и различными угрозами. Ведь никаких значительных "аргументов" у них не осталось. Ранее там рассказывали о "второй армии мира". Но эта группировка с 2022 года так и не смогла даже захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Вот это поколение российского руководства будет пытаться до последнего заниматься шантажом и угрозами, потому что других инструментов у них не осталось. Террор против гражданских в Украине и "понты" в отношении других стран – это то, на что они будут опираться до последнего дня своего существования. Должны с этим жить. Нужно противостоять этому эффективными ударами по российским военным заводам, НПЗ. Важно забрать у них инструменты ведения войны, тогда они будут вынуждены пойти на адекватные переговоры,

– подчеркнул Богданов.

Добавим, глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Россия подвергает весь мир ядерной опасности. Враг действительно имеет техническую возможность нанести такой удар. Но сейчас нет признаков подготовки к такому сценарию.