Путин манипулирует, – Жданов сказал, какие новые ядерные угрозы использует диктатор

Владимир Путин 21 февраля обратился к населению страны-агрессора на федеральном собрании. Впрочем, ничего нового российский диктатор не сказал, но в который раз угрожал миру ядерным оружием.

Даже Запад уже не реагирует на визг главы Кремля относительно применения Россией ядерного вооружения. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Путин манипулирует ядерной безопасностью

По его словам, сегодня эти угрозы страны-агрессора просто смешны. Жданов объяснил, как российский диктатор манипулирует ядерной безопасностью.

Путин манипулирует пониманием ядерной безопасности. Он вышел пойти один против всего мира,

– отметил военный эксперт.

Так, договор по ядерным взрывам действует уже очень долго. Сначала в него включили воздушные и надводные взрывы, а затем подземные. К соглашению присоединились все страны и сегодня ни одна из них не нарушила его.

Взамен Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готова к возобновлению испытаний ядерного оружия. В то же время, приводит ядерные силы страны-агрессора в высшую степень боевой готовности, а одно судно выходит в район пуска ракет.

"Если это будет просто баллистическая ракета, то это уже смешно. История повторяется дважды – один раз в виде трагедии, а второй – в виде фарса. У Путина сейчас стадия фарса касательно ядерного оружия", – сказал военный эксперт.

Жданов о новых ядерных угрозах Путина: смотрите видео

У Путина как всегда виноват Запад

Кроме того, глава Кремля заявил, что "Вашингтон думает над натуральными испытаниями ядерного оружия". Речь идет об испытаниях на полигонах, поскольку сегодня они осуществляются в лабораторных условиях. По словам российского диктатора, "такая информация есть".

Путин приказал минобороны страны-агрессора и Росатому обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия, если США сделают это первыми. Манипуляции главы Кремля выглядят как: "Я тебя ударю, если ты ударишь меня".

"Суть Путина в его нерешительности и трусости касательно принятия решений", – подытожил военный эксперт.

Реакция мира на новые ядерные угрозы Путина